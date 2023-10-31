Aile 19. bölüm fragmanı izle: Show TV ile Aile yeni bölüm fragmanı izle ekranı

Aile 19. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile son olarak 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı başrolde buluşturan yapımın son bölümünde Aslan, ortağı Bedri'ye karşı marinadaki hakimiyetini korumaya çalışırken işlerinin baltalanmasına sebep olan hainin peşine düşer. Aile yeni bölüm fragmanı gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Show TV ile Aile 19. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...