Aile 27. Bölüm fragmanı izle! Show TV Aile fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Yoksa Hülya Soykan olarak hayatına devam mı edecektir? Bu süreçte Aslan'a destek olan Devin, hayatının en güzel haberini alır: Devin hamiledir! Bu haber Aslan'a büyük bir mutluluk yaşatırken; bastırmaya çalıştığı endişelerini de körükler. Aslan her şeyden uzakta, üç kişilik ailesiyle yeni bir hayat kurma planlarını hızlandırır.