AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI 2023 || Aile Destek Programı Mayıs ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, nasıl öğrenilir?

Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak 2023 sorusu hali hazırda devlet desteğini alan vatandaşlar tarafından yanıt aramakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ayın başında yatarken, vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama bekliyor. Aile Destek Mayıs ödemesi 2023 şartlara bağlı olarak 850 - 1250 TL arasında yatacak. Devlet desteği aylık olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatıyor. Peki, Aile Destek ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?' İşte konu hakkında detaylar