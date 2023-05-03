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Haberler Fotohaber AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI 2023 || Aile Destek Programı Mayıs ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:56

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI 2023 || Aile Destek Programı Mayıs ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, nasıl öğrenilir?

Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak 2023 sorusu hali hazırda devlet desteğini alan vatandaşlar tarafından yanıt aramakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ayın başında yatarken, vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama bekliyor. Aile Destek Mayıs ödemesi 2023 şartlara bağlı olarak 850 - 1250 TL arasında yatacak. Devlet desteği aylık olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatıyor. Peki, Aile Destek ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?' İşte konu hakkında detaylar

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI 2023 || Aile Destek Programı Mayıs ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, nasıl öğrenilir?

Aile Destek Programı Mayıs ödemesi için bekleyiş sürüyor. 850 - 1250 TL arasındaki tutar, genellikle her ayın ilk 10 günü yatmakta. Bu noktada vatandaşlar, "Aile Destek Programı ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorusuna yanıt aramakta. Bakan Derya Yanık'ın yaptığı açıklamalar, hak sahipleri tarafından yanıt aramakta. İşte Aile Destek Programı ödemeleri 2023

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI 2023 || Aile Destek Programı Mayıs ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, nasıl öğrenilir?

2023 MAYIS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI 2023 || Aile Destek Programı Mayıs ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, nasıl öğrenilir?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI 2023 || Aile Destek Programı Mayıs ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, nasıl öğrenilir?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI 2023 || Aile Destek Programı Mayıs ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, nasıl öğrenilir?

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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