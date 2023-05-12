Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri takvimi

Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara yatırılıyor. Yeni ayın ortalarına gelinmesiyle beraber 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı soruları yanıt aramaya başladı. Tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişen sosyal yardım parası ödeme tarihleri Bakan Derya Yanık son dakika açıklaması ile netleşiyor. Peki, Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile Destek ödemesi sorgulama işlemleri…