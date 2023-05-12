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Haberler Fotohaber Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri takvimi
Giriş Tarihi: 12.05.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 11:40

Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri takvimi

Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara yatırılıyor. Yeni ayın ortalarına gelinmesiyle beraber 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı soruları yanıt aramaya başladı. Tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişen sosyal yardım parası ödeme tarihleri Bakan Derya Yanık son dakika açıklaması ile netleşiyor. Peki, Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile Destek ödemesi sorgulama işlemleri…

Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

Aile Destek Paketi sorgulama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Her ayın başlarında 850-1250 TL tutarında verilen sosyal yardım paketi ödemeleri Mayıs ayı için bekleniyor. Hak sahipleri Temmuz ayında sona ermesi beklenen devlet desteği ödeme tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada ise Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Ödeme takviminde Bakan Derya Yanık'ın açıklaması belirleyici oluyor. Peki, 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı ve başvuru detayları…

Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

2023 MAYIS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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