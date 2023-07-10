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Haberler Fotohaber AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI TEMMUZ 2023? Aile Destek ödemesi Temmuz ayı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 22:34

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI TEMMUZ 2023? Aile Destek ödemesi Temmuz ayı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri temmuz ayı yattı mı, ne zaman yatacak araştırılıyor. İhtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak 850-1250 lira arasında ödenen aile destek ödemeleri ne zaman yatacak Temmuz 2023 merak ediliyor. Geçtiğimiz kabine toplantısı öncesi müjdeyi veren Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası aile destek ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi, bitti mi soruları yanıt buldu. Peki, aile destek ödemesi ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte, tüm merak edilenler…

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak Temmuz 2023? || Aile destek ödemesi ne kadar oldu, ne zaman ödenecek, uzatıldı mı?

Aile destek ödemesi Temmuz'da yatacak mı sorusu yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara ödenen 2023 Temmuz aile destek ödemesi ne kadar oldu, kaç TL soruları araştırılıyor. İlk etapta 12 ay olarak planlanan ve temmuz ayında bitecek olan aile destek ödemeleri uzatıldı. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne kadar oldu? İşte, yanıtı…

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak Temmuz 2023? || Aile destek ödemesi ne kadar oldu, ne zaman ödenecek, uzatıldı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR, BU AY MI?

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak Temmuz 2023? || Aile destek ödemesi ne kadar oldu, ne zaman ödenecek, uzatıldı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre sağlanan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair açıklama son dakika Başkan Erdoğan'dan geldi.

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre program bu sene de devam edecek.

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak Temmuz 2023? || Aile destek ödemesi ne kadar oldu, ne zaman ödenecek, uzatıldı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak Temmuz 2023? || Aile destek ödemesi ne kadar oldu, ne zaman ödenecek, uzatıldı mı?

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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