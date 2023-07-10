Giriş Tarihi: 10.07.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 22:34

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI TEMMUZ 2023? Aile Destek ödemesi Temmuz ayı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri temmuz ayı yattı mı, ne zaman yatacak araştırılıyor. İhtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak 850-1250 lira arasında ödenen aile destek ödemeleri ne zaman yatacak Temmuz 2023 merak ediliyor. Geçtiğimiz kabine toplantısı öncesi müjdeyi veren Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası aile destek ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi, bitti mi soruları yanıt buldu. Peki, aile destek ödemesi ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte, tüm merak edilenler…