Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
10:41
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI: 14 Şubat ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, zam yapılacak mı?
2024 yılı memur maaşına gelen zamla birlikte birçok ödemede ve yardımda artışa gidildi. "Aile destek ödemesine zam geldi mi?" araştırmaları başladı. Hane başına verilen ailede destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen destek zammına yönelik beklentiler devam ediyor. Bakan Göktaş aile destek ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, şubat ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, zam yapıldı mı?