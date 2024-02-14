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Haberler Fotohaber AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI: 14 Şubat ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, zam yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 10:41

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI: 14 Şubat ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, zam yapılacak mı?

2024 yılı memur maaşına gelen zamla birlikte birçok ödemede ve yardımda artışa gidildi. "Aile destek ödemesine zam geldi mi?" araştırmaları başladı. Hane başına verilen ailede destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen destek zammına yönelik beklentiler devam ediyor. Bakan Göktaş aile destek ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, şubat ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, zam yapıldı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI: 14 Şubat ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, zam yapılacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihte hesaplara yatırılan ödemeler eğitim, sağlık, barınma gibi farklı alanları kapsıyor. Hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirlenen Aile Destek Yardımı destek tutarının bu ay zamlı ödenmesine yönelik beklentiler de arttı. Peki aile destek ödemelerine zam yapıldı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI: 14 Şubat ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, zam yapılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı, özellikle düşük gelirli aileler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bir önceki ay, ödemeler genellikle ayın ortasında hak sahibi ailelerin hesaplarına yatırılmıştı. Bu nedenle, bu ayın ödemelerinin de genellikle 15 Şubat'tan itibaren hesaplara aktarılması bekleniyor.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI: 14 Şubat ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, zam yapılacak mı?

4 MİLYAR ÖDEME YAPACAĞIZ!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

"Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" diyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 68,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI: 14 Şubat ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, zam yapılacak mı?

GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Henüz aile destek ödemeleri zammı hakkında bir açıklama yok. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI: 14 Şubat ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, zam yapılacak mı?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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