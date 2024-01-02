Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
11:29
Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yılında aile destek ödemesi kaç ay sürecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan "Aile destek ödemleri" Ocak ayına giriş yapılmasıyla birlikte gündem geldi. 4 farklı gelir aralığı için yapılan ödemeler her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Hane başına verilen ödemelerin yeni yılda zamlanıp, zamlanmayacağı da merak edilirken, ödeme tarihleri de yakından takip ediliyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte, detayları!