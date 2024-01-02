Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yılında aile destek ödemesi kaç ay sürecek?

Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarına göre Aile destek ödemeleri gerçekleşiyor. Ocak ayı itibariyle hesaplara yatması beklenen ödeneğin, zam oranı da merak ediliyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yatacak?