Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yılında aile destek ödemesi kaç ay sürecek?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:29

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yılında aile destek ödemesi kaç ay sürecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan "Aile destek ödemleri" Ocak ayına giriş yapılmasıyla birlikte gündem geldi. 4 farklı gelir aralığı için yapılan ödemeler her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Hane başına verilen ödemelerin yeni yılda zamlanıp, zamlanmayacağı da merak edilirken, ödeme tarihleri de yakından takip ediliyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte, detayları!

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yılında aile destek ödemesi kaç ay sürecek?

Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarına göre Aile destek ödemeleri gerçekleşiyor. Ocak ayı itibariyle hesaplara yatması beklenen ödeneğin, zam oranı da merak ediliyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yılında aile destek ödemesi kaç ay sürecek?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.

Aile Destek Programı ocak ayı ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yılında aile destek ödemesi kaç ay sürecek?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yılında aile destek ödemesi kaç ay sürecek?

2024 YILINDA AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KAÇ AY ÖDENECEK?

son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yılında aile destek ödemesi kaç ay sürecek?
SON DAKİKA