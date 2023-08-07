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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Ağustos ayı takvimi 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 07.08.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 10:05

Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Ağustos ayı takvimi 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı Ağustos ayına girilmesiyle beraber ziyaret edilmeye başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım parası ödemeleri e-Devlet üzerinden veya SMS aracılığıyla sorgulanabiliyor. Aile Destek Ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları yanıt arıyor. Tutarı hanenin gelir durumuna göre değişen devlet desteği bir yıl daha uzatılmıştı. Bu noktada ise ödeme takvimi için tüm gözler Bakan Göktaş son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki, 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte, 2023 Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri takvimi ve tüm detaylar…

Aile Destek Ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri zam geldi mi, ne kadar oldu?

Aile Destek Ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır soruları gündemdeki yerini aldı. Haneni gelir durumuna göre tutarı değişen Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Ağustos ayına girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. Her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara geçen devlet desteği ile ilgili olarak Bakan Mahinur Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Bir yıl daha uzatılan 850 - 1250 TL arasındaki yardım, Ağustos ayı için bekleniyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, uzatılacak mı, ne zaman bitiyor? İşte, 2023 Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ve başvuru detayları.

Aile Destek Ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri zam geldi mi, ne kadar oldu?

2023 AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ağustos ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Aile Destek Ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri zam geldi mi, ne kadar oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI!

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecekti.

Ancak hak sahiplerine müjdeli haber geldi. Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı. Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Aile Destek Ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri zam geldi mi, ne kadar oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri zam geldi mi, ne kadar oldu?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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