Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Ağustos ayı takvimi 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı Ağustos ayına girilmesiyle beraber ziyaret edilmeye başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım parası ödemeleri e-Devlet üzerinden veya SMS aracılığıyla sorgulanabiliyor. Aile Destek Ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları yanıt arıyor. Tutarı hanenin gelir durumuna göre değişen devlet desteği bir yıl daha uzatılmıştı. Bu noktada ise ödeme takvimi için tüm gözler Bakan Göktaş son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki, 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte, 2023 Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri takvimi ve tüm detaylar…