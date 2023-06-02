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Haberler Fotohaber Aile Destek Ödemesi Haziran ayı ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri uzatılacak mı, ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 02.06.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 09:34

Aile Destek Ödemesi Haziran ayı ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri uzatılacak mı, ne zaman bitiyor?

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı Haziran ayına girilmesiyle beraber ziyaret edilmeye başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım parası ödemeleri gelir durumuna göre değişiyor. Hak sahiplerinin gündeminde ''Aile Destek Ödemesi Haziran ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında?'' soruları yer alıyor. Aylık olarak hesaplara yatırılan devlet desteği e-Devlet üzerinden veya SMS aracılığıyla sorgulanabiliyor. Peki, 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar, uzatılacak mı, ne zaman bitiyor? İşte, 2023 Haziran ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri takvimi ve tüm detaylar…

Aile Destek Ödemesi Haziran ayı ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri uzatılacak mı, ne zaman bitiyor?

Aile Destek Ödemesi Haziran ayı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır soruları gündemdeki yerini aldı. Hanedeki gelir durumuna göre hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Haziran ayına girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. Her ay belirli bir tarihten itibaren hak sahiplerine ödenen devlet desteği ile ilgili olarak Bakan Derya Yanık'ın son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 850 - 1250 TL arasındaki tutar, Haziran ayı için bekleniyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, uzatılacak mı, ne zaman bitiyor? İşte, 2023 Haziran ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ve başvuru detayları.

Aile Destek Ödemesi Haziran ayı ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri uzatılacak mı, ne zaman bitiyor?

2023 HAZİRAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile Destek Ödemesi Haziran ayı ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri uzatılacak mı, ne zaman bitiyor?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Ödemesi Haziran ayı ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri uzatılacak mı, ne zaman bitiyor?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Ödemesi Haziran ayı ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri uzatılacak mı, ne zaman bitiyor?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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