AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA: 2024 Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı,ne zaman, ne kadar yatacak?

2024 AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yaptığı açıklamaya göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı - 950 TL

1372,30 TL üzeri - 5.667,37 TL'den az - 850 TL