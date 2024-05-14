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Haberler Fotohaber AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA: 2024 Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı,ne zaman, ne kadar yatacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 07:45

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA: 2024 Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı,ne zaman, ne kadar yatacak?

Aile Destek Ödemesi mayıs ayı ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Her ay hak sahiplerine hane içi gelir tutarına göre hesap edilerek ödenen aile destek programı ödemeleri ne zaman yapılacağı araştırılıyor. 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda 12 ay boyunca yapılan destek yardımı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Aile destek ödemeleri henüz yatırılmamış vatandaşlar "aile destek ödemelerine zaman yatırılacak?" araştırması yapıyor. Geçtiğimiz sene temmuz ayında Aile Destek Ödemeleri 1 yıl daha uzatılmıştı. Peki Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, hangi ayda sona erecek? Peki, mayıs ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? İşte detaylar

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA: 2024 Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı,ne zaman, ne kadar yatacak?

Her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan aile destek ödemeleri için Mayıs ayı sorgulamaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA: 2024 Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı,ne zaman, ne kadar yatacak?

MART AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan Aile Destek Ödemesi, her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Mayıs 2024 ödemelerinin de aynı tarih aralığında olması bekleniyor.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA: 2024 Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı,ne zaman, ne kadar yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.
Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA: 2024 Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı,ne zaman, ne kadar yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.
Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA: 2024 Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı,ne zaman, ne kadar yatacak?

2024 AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yaptığı açıklamaya göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı - 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı - 950 TL
1372,30 TL üzeri - 5.667,37 TL'den az - 850 TL

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