Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
08:30
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, hangi tarihlerde hesaplara yatacak?
Aile Destek Ödemeleri bu ay da gündemdeki yerini aldı. Her ay hak sahiplerine hane içi gelir tutarına göre hesap edilerek ödenen aile destek programı ödemeleri ne zaman yapılacağı araştırılıyor. 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda 12 ay boyunca yapılan destek yardımı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Aile destek ödemeleri henüz yatırılmamış vatandaşlar "aile destek ödemelerine zaman yatırılacak?" araştırması yapıyor. Geçtiğimiz sene temmuz ayında Aile Destek Ödemeleri 1 yıl daha uzatılmıştı. Peki Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, hangi ayda sona erecek? Peki, mayıs ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? İşte detaylar