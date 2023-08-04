Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak Ağustos 2023? Aile Destek Programı zam geldi mi, ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım parası ödeme tarihleri ile gündemdeki yerini aldı. Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt aramaya başladı. Hanenin gelir durumuna göre tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişen devlet desteği Başkan Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda bir yıl daha uzatıldı. Temmuz zammı sonrası Aile Destek Programı zam geldi mi, ne kadar oldu, kaç lira soruları da gündemdeki yerini koruyor. Ağustos ayı destek paketi ödemeleri için gözler Bakan Göktaş açıklamalarında. Peki, 2023 Ağustos Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile ödeme sorgulama işlemleri ve tüm merak edilenler…