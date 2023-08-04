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Haberler Fotohaber Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak Ağustos 2023? Aile Destek Programı zam geldi mi, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:51

Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak Ağustos 2023? Aile Destek Programı zam geldi mi, ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım parası ödeme tarihleri ile gündemdeki yerini aldı. Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt aramaya başladı. Hanenin gelir durumuna göre tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişen devlet desteği Başkan Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda bir yıl daha uzatıldı. Temmuz zammı sonrası Aile Destek Programı zam geldi mi, ne kadar oldu, kaç lira soruları da gündemdeki yerini koruyor. Ağustos ayı destek paketi ödemeleri için gözler Bakan Göktaş açıklamalarında. Peki, 2023 Ağustos Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile ödeme sorgulama işlemleri ve tüm merak edilenler…

Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak Ağustos 2023? Aile Destek Programı zam geldi mi, ne kadar oldu?

Aile Destek Paketi Ağustos ödemeleri yattı mı son dakika gelişmeleri ile yanıt arıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında son bulması beklenen devlet desteği bir yıl daha uzatıldı. Buna göre destek ödemeleri 12 ay boyunca hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya devam edecek. Ödeme tarihleri takvimi için Bakan Mahinur Göktaş'ın açıklamaları takip ediliyor. Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini koruyor. SMS ve e-Devlet ekranı ile sorgulama işlemleri hız kazanırken her ay belirli tarihlerde yatırılan ödemeler için geri sayım başladı. Peki, 2023 Ağustos ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, zam geldi mi? İşte, detaylar…

Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak Ağustos 2023? Aile Destek Programı zam geldi mi, ne kadar oldu?

2023 AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ağustos ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak Ağustos 2023? Aile Destek Programı zam geldi mi, ne kadar oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI!

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecekti.

Ancak hak sahiplerine müjdeli haber geldi. Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı. Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak Ağustos 2023? Aile Destek Programı zam geldi mi, ne kadar oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak Ağustos 2023? Aile Destek Programı zam geldi mi, ne kadar oldu?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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