Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
10:59
AİLE DESTEK ÖDEMESİ ZAMMI 2024: Aile Destek Programı Mart ayı yattı mı, zamlı mı yatacak?
Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor. Yeni aya kısa bir süre kala dar gelirli hanelere verilen bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Hanelerin gelir durumlarına göre farklı tutarlarda yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu araştırılıyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte Mart ayı 2024 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve ayrıntılar.