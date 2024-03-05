Aile Destek Programı Mart ayı ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman ödenecek, ne kadar oldu, kaç TL?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve zam durumu ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Asgari ücret artışı ve memur zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri yükseldi. Henüz artış yapılmayan Aile Destek Programı ödemelerine zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Söz konusu yardım parası, şu anda hane içindeki kişi başına düşen gelir düzeyine göre 850 ve 1250 TL tutarında ödeniyor. Aile Destek Paketi Mart ödemeleri için bakanlıktan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte detaylar.