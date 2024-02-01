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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı ödemeleri 2024 Şubat tarihleri: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, zamlı yardım parası ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 09:50

Aile Destek Programı ödemeleri 2024 Şubat tarihleri: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, zamlı yardım parası ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri yeni aya girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Memur zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri de artış yaşadı. Bu noktada ise Aile Destek Programı yardımı ödemeleri zam durumu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere aile sosyal yardım paraları hanenin gelir durumuna göre ödeniyor. 850 TL-1250 TL aralığında değişen yardımdan yararlanan hak sahipleri, ''Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2024 Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler.

Aile Destek Programı ödemeleri 2024 Şubat tarihleri: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, zamlı yardım parası ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve zam durumu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 2024 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları artış yaşadı. Sosyal yardım ödemeleri de yükseldi. Aile Destek Programı ödemelerine zam gelip gelmediği araştırma konusu oldu. Aile Destek Paketi Şubat ödemeleri için gözler bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Söz konusu yardım parası, şu anda hane içindeki kişi başına düşen gelir düzeyine göre 850 ve 1250 TL tutarında ödeniyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte detaylar.

Aile Destek Programı ödemeleri 2024 Şubat tarihleri: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, zamlı yardım parası ne zaman yatacak?

2024 ŞUBAT AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı 2024 Şubat ayı ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Aile Destek Programı Şubat ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor.

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Aile Destek Programı ödemeleri 2024 Şubat tarihleri: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, zamlı yardım parası ne zaman yatacak?

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyona göre memur ve emekli zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam alırken SSK, Bağkur emeklisi ise 37,55 oranında zam aldı.

Memur zammı sonrası aile destek yardımı ödemelerinin artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı ödemeleri 2024 Şubat tarihleri: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, zamlı yardım parası ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Programı ödemeleri 2024 Şubat tarihleri: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, zamlı yardım parası ne zaman yatacak?

Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.

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