Aile Destek Programı ödemeleri 2024 Şubat tarihleri: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, zamlı yardım parası ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve zam durumu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 2024 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları artış yaşadı. Sosyal yardım ödemeleri de yükseldi. Aile Destek Programı ödemelerine zam gelip gelmediği araştırma konusu oldu. Aile Destek Paketi Şubat ödemeleri için gözler bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Söz konusu yardım parası, şu anda hane içindeki kişi başına düşen gelir düzeyine göre 850 ve 1250 TL tutarında ödeniyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte detaylar.