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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mart 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:26

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mart 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemesi, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Bu noktada hak sahipleri ''Aile Destek Programı Mart ödemeleri ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı için araştırmalar yapıyor. Tutarı 850-1250 TL arasında değişen ödeme ile ilgili gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamalarında. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Mart 2024 Aile destek ödemesi sorgulama ekranı…

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mart 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte sorgulama ekranı

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Tutarı ailenin gelir durumuna göre değişen devlet desteği ödemesi Mart ayı için bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen sosyal yardım ödemesi her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara geçiyor. Konu ile ilgili Bakan Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Mart 2024 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mart 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte sorgulama ekranı

2024 MART AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye Aile Destek Programı 2024 Mart ayı ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Aile Destek Programı Mart ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mart 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte sorgulama ekranı

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mart 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte sorgulama ekranı

Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mart 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte sorgulama ekranı

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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