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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? 2023 Ağustos ayı Aile Destek ödeme tarihleri takvimi son dakika!
Giriş Tarihi: 02.08.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 07:53

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? 2023 Ağustos ayı Aile Destek ödeme tarihleri takvimi son dakika!

Aile Destek ödemeleri Ağustos ayı ne zaman yatacak sorusu yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği bir yıl daha devam edecek. Yeni aya girilmesiyle beraber 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini aldı. Tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişen sosyal yardım parası ödeme tarihleri Bakan Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklaması ile netleşiyor. Her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara yatırılan yardım için sorgulamalar başladı. Peki, Aile Destek ödemeleri Ağustos ayı yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile Destek ödemesi sorgulama işlemleri...

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? 2023 Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Aile Destek Paketi sorgulama işlemleri yeni aya girilmesiyle birlikte başladı. Her ay belirli tarihlerde 850 ve 1250 TL tutarında sağlanan sosyal yardım paketi ödemeleri Ağustos ayı için bekleniyor. Hak sahipleri bir yıl daha uzatılan devlet desteği ödeme tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada ise Aile Destek ödemeleri Ağustos ayı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Ödeme takviminde Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklaması belirleyici oluyor. Peki, 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı ve başvuru detayları…

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? 2023 Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

2023 AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ağustos ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? 2023 Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI!

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecekti.

Ancak hak sahiplerine müjdeli haber geldi. Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı. Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? 2023 Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? 2023 Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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