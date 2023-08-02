Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? 2023 Ağustos ayı Aile Destek ödeme tarihleri takvimi son dakika!

Aile Destek ödemeleri Ağustos ayı ne zaman yatacak sorusu yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği bir yıl daha devam edecek. Yeni aya girilmesiyle beraber 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini aldı. Tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişen sosyal yardım parası ödeme tarihleri Bakan Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklaması ile netleşiyor. Her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara yatırılan yardım için sorgulamalar başladı. Peki, Aile Destek ödemeleri Ağustos ayı yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile Destek ödemesi sorgulama işlemleri...