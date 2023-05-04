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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? 2023 Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 04.05.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 07:45

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? 2023 Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Aile Destek Paketi ödeme tarihleri Mayıs takvimi gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım parası Mayıs ayı ödemeleri için Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları takip ediliyor. Hak sahipleri ise bu noktada Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere aylık olarak hesaplara yatırılan devlet desteğinin tutarı hanedeki gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Peki, 2023 Mayıs Aile Destek ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 2023 Aile Destek Programı Mayıs ödemeleri e-devlet sorgulama ekranı ve başvuru detayları...

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? 2023 Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine sağlanan Aile Destek Programı Mayıs ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında yatar sorusu yanıt arıyor. Her ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılan 850-1250 TL tutarındaki devlet desteği için Bakan Derya Yanık'tan son dakika açıklaması bekleniyor. e-Devlet üzerinden ödeme sorgulaması yapan hak sahipleri banka hesaplarını da kontrol etmeye başladı. Peki, Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2023 Mayıs Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı ve başvuru detayları.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? 2023 Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

2023 MAYIS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Mayıs ayı ödemelerinin de 10 gün içerisinde yatması bekleniyor.

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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? 2023 Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? 2023 Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? 2023 Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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