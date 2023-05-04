Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? 2023 Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Aile Destek Paketi ödeme tarihleri Mayıs takvimi gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım parası Mayıs ayı ödemeleri için Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları takip ediliyor. Hak sahipleri ise bu noktada Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere aylık olarak hesaplara yatırılan devlet desteğinin tutarı hanedeki gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Peki, 2023 Mayıs Aile Destek ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 2023 Aile Destek Programı Mayıs ödemeleri e-devlet sorgulama ekranı ve başvuru detayları...