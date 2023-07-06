Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Aile Destek Programı ödemesi Temmuzda ne zaman yatacak, uzatıldı mı, devam edecek mi?

Aile Destek Programı zam geldi mi, ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen devlet desteği her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Tutarı 850 TL-1250 TL arasında değişen aile destek ödemesi Temmuz ayında ne zaman yatacak merak ediliyor. Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi, bitti mi soruları Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Açıklama sonrası hak sahipleri ödeme takvimi için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte, cevabı...