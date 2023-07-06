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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Aile Destek Programı ödemesi Temmuzda ne zaman yatacak, uzatıldı mı, devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 06.07.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 15:52

Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Aile Destek Programı ödemesi Temmuzda ne zaman yatacak, uzatıldı mı, devam edecek mi?

Hanedeki gelir durumuna göre tutarı 850 TL-1250 TL arasında değişen aile destek ödemesi Temmuz ayı itibarıyla son buluyordu. Başkan Erdoğan bir son dakika açıklaması ile Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi, bitti mi sorularına yanıt verdi. Öte yandan temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı zam oranı belli olurken gözler sosyal yardım ödemelerine çevrildi. Bu noktada Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, zam geldi mi soruları gündemdeki yerini aldı. Söz konusu destek yardımı belirli tarihlerde hesaplara yatırılmakta olup ödeme sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Peki, 2023 Aile Destek Programı Temmuz ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi? 2023 Aile Destek Programı Temmuz ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kaç TL?

Aile Destek Programı zam geldi mi, ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen devlet desteği her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Tutarı 850 TL-1250 TL arasında değişen aile destek ödemesi Temmuz ayında ne zaman yatacak merak ediliyor. Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi, bitti mi soruları Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Açıklama sonrası hak sahipleri ödeme takvimi için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte, cevabı...

Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi? 2023 Aile Destek Programı Temmuz ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kaç TL?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR, BU AY MI?

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi? 2023 Aile Destek Programı Temmuz ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kaç TL?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre sağlanan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair açıklama son dakika Başkan Erdoğan'dan geldi.

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre program bu sene de devam edecek.

Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi? 2023 Aile Destek Programı Temmuz ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kaç TL?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi? 2023 Aile Destek Programı Temmuz ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kaç TL?

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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