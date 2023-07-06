Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Aile Destek Programı ödemesi Temmuzda ne zaman yatacak, uzatıldı mı, devam edecek mi?

Hanedeki gelir durumuna göre tutarı 850 TL-1250 TL arasında değişen aile destek ödemesi Temmuz ayı itibarıyla son buluyordu. Başkan Erdoğan bir son dakika açıklaması ile Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi, bitti mi sorularına yanıt verdi. Öte yandan temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı zam oranı belli olurken gözler sosyal yardım ödemelerine çevrildi. Bu noktada Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, zam geldi mi soruları gündemdeki yerini aldı. Söz konusu destek yardımı belirli tarihlerde hesaplara yatırılmakta olup ödeme sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Peki, 2023 Aile Destek Programı Temmuz ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…