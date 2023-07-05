Giriş Tarihi: 05.07.2023 22:38 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 22:38

Aile Destek Programı ödemeleri zam alacak mı? 2023 Temmuz Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ödeme ne kadar, kaç TL oldu?

Aile Destek Programı zam haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Emekli ve memur temmuz zammı ile güncellenen maaşların yanı sıra ekonomide birçok kalem etkileniyor. Bu noktada araştırmalar hız kazandı. Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, zamlandı mı soruları ile araştırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelere çocuk sayısına göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen ödemeler Temmuz 2023 itibarıyla son buluyordu. Ancak Başkan Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. Aile Destek Paketi uzatıldı mı, bitti mi soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri devam edecek mi, ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…