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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı ödemeleri zam alacak mı? 2023 Temmuz Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ödeme ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 22:38 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 22:38

Aile Destek Programı ödemeleri zam alacak mı? 2023 Temmuz Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ödeme ne kadar, kaç TL oldu?

Aile Destek Programı zam haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Emekli ve memur temmuz zammı ile güncellenen maaşların yanı sıra ekonomide birçok kalem etkileniyor. Bu noktada araştırmalar hız kazandı. Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, zamlandı mı soruları ile araştırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelere çocuk sayısına göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen ödemeler Temmuz 2023 itibarıyla son buluyordu. Ancak Başkan Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. Aile Destek Paketi uzatıldı mı, bitti mi soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri devam edecek mi, ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

Aile Destek Programı ödemeleri zam alacak mı? 2023 Temmuz Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ödeme ne kadar, kaç TL oldu?

Aile Destek Programı zam var mı, arttı mı soruları ile araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen devlet desteği için hak sahipleri araştırmalara hız kazandırdı. Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleyenlerin gündeminde. 2023 Aile Destek Paketi uzatıldı mı, devam edecek mi, iptal mi soruları yanıt buldu. Ödeme takvimi takip ediliyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte, yanıtlar…

Aile Destek Programı ödemeleri zam alacak mı? 2023 Temmuz Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ödeme ne kadar, kaç TL oldu?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR, BU AY SON MU?

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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Aile Destek Programı ödemeleri zam alacak mı? 2023 Temmuz Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ödeme ne kadar, kaç TL oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre sağlanan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair açıklama son dakika Başkan Erdoğan'dan geldi.

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre program bu sene de devam edecek.

Aile Destek Programı ödemeleri zam alacak mı? 2023 Temmuz Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ödeme ne kadar, kaç TL oldu?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Programı ödemeleri zam alacak mı? 2023 Temmuz Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ödeme ne kadar, kaç TL oldu?

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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