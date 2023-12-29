Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:33
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
08:33
2024 AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEMELERİ zam geliyor mu, son durum? Yeni yılda Aile Destek Yardımı ödemesi ne kadar, kaç TL?
Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte birçok ödemede olduğu gibi "Aile Destek Yardımı" ödemesine de zam gelmesi bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerine ödenen Aile Destek Yardımının ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini almaya başladı. Aralık ayının son günlerinde çalışanlar, memurlar ve emekliler asgari ücret kapmasındaki gelişmeleri yakından takip ederken 2024 Aile Destek Yardımı ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? soruları araştırılmaya başladı. İşte, detaylar…