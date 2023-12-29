2024 AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEMELERİ zam geliyor mu, son durum? Yeni yılda Aile Destek Yardımı ödemesi ne kadar, kaç TL?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret toplantısı sonrası yeni asgari ücret belli oldu. 700 TL'si devlet desteği olmak üzere yeni asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi.

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.