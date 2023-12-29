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Haberler Fotohaber 2024 AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEMELERİ zam geliyor mu, son durum? Yeni yılda Aile Destek Yardımı ödemesi ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 08:33

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEMELERİ zam geliyor mu, son durum? Yeni yılda Aile Destek Yardımı ödemesi ne kadar, kaç TL?

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte birçok ödemede olduğu gibi "Aile Destek Yardımı" ödemesine de zam gelmesi bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerine ödenen Aile Destek Yardımının ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini almaya başladı. Aralık ayının son günlerinde çalışanlar, memurlar ve emekliler asgari ücret kapmasındaki gelişmeleri yakından takip ederken 2024 Aile Destek Yardımı ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? soruları araştırılmaya başladı. İşte, detaylar…

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEMELERİ zam geliyor mu, son durum? Yeni yılda Aile Destek Yardımı ödemesi ne kadar, kaç TL?

2024 yılının ocak ayında sosyal yardım kapsamında hangi programda ne kadar ödeme yapılacağı merak ediliyor. Asgari ücrete yüzde 49,11 oranında zam yapılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemelerinde zam olacak mı? 2024 Aile Destek Yardımı ödemesi ne kadar, kaç TL oldu?

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEMELERİ zam geliyor mu, son durum? Yeni yılda Aile Destek Yardımı ödemesi ne kadar, kaç TL?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret toplantısı sonrası yeni asgari ücret belli oldu. 700 TL'si devlet desteği olmak üzere yeni asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi.

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

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2024 AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEMELERİ zam geliyor mu, son durum? Yeni yılda Aile Destek Yardımı ödemesi ne kadar, kaç TL?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri- 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri- 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri- 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEMELERİ zam geliyor mu, son durum? Yeni yılda Aile Destek Yardımı ödemesi ne kadar, kaç TL?

AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEMESİNE ZAM GELDİ Mİ?

Asgari ücretle birlikte gözler aile destek yardımına çevrildi. Ancak 2024 Ocak aile destek ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEMELERİ zam geliyor mu, son durum? Yeni yılda Aile Destek Yardımı ödemesi ne kadar, kaç TL?

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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