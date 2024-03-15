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Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:57

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacağının açıklamış ve KPSS puanına yönelik yapılan alım sürecinde başvurular 21 Şubat - 11 Mart tarihleri arasında gerçekleşmişti. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır, nereden ilan edilecek? İşte, detaylar…

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle 8000 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci gerçekleştirdi. https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr sitesi aracılığıyla birçok alanda alımın olduğu başvurular için değerlendirilme süreci tamamlanıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS puanına yönelik yapılan alıma başvurular 21 Şubat - 11 Mart tarihleri arasında alındı.

Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi açıklama henüz gelmedi.

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUCU SORGULAMA

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Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Başvuruların Değerlendirilmesi:

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.
c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

III- YERLEŞTİRME VE ATAMA:

A-Yerleştirme:

a) Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecektir.

B-Atama

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.
b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi bunun sonucuna göre yapılacaktır.
c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır.
ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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