Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
11:57
Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacağının açıklamış ve KPSS puanına yönelik yapılan alım sürecinde başvurular 21 Şubat - 11 Mart tarihleri arasında gerçekleşmişti. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır, nereden ilan edilecek? İşte, detaylar…