Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 BİN 392 engelli personel alımı başladı! EKPSS engelli atama tercihi kılavuzu ve ÖSYM ekranı
Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 10:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 BİN 392 engelli personel alımı başladı! EKPSS engelli atama tercihi kılavuzu ve ÖSYM ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engelli personel ataması yapacağını duyurdu. ÖSYM tarafından EKPSS kura ile engelli personel alımı tercih kılavuzu paylaşıldı. Buna göre, adaylar tercih işlemlerini ÖSYM tarafından belirlenen 10-19 Ocak tarihlerinde yapabilecek. İşte 2024 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel EKPSS engelli atama tercihi kılavuzu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 BİN 392 engelli personel alımı başladı! EKPSS engelli atama tercihi kılavuzu ve ÖSYM ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurumlarına EKPSS ile engelli ataması yapacağını duyurdu. 2024 yılında yapılması beklenen EKPSS ile engelli atamasının kamu personeli atama takviminde tercih süresi başlıyor. Tercih işlemleri kılavuzu ÖSYM tarafından yayınladı ve adaylar tercihlerini 10-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirebilecekler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli atama tercihi nasıl yapılır, ne zaman bitecek? işte atamaya dair tüm ayrıntılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 BİN 392 engelli personel alımı başladı! EKPSS engelli atama tercihi kılavuzu ve ÖSYM ekranı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ATAMASI NE ZAMAN?

Yerleştirme işlemi için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlandı. Adaylar tercihlerini, 10 - 19 Ocak 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin web sitesi üzerinden yapabilecekler. Tercihlerin ardından atamalar, EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Tercih işlemleri 19 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 BİN 392 engelli personel alımı başladı! EKPSS engelli atama tercihi kılavuzu ve ÖSYM ekranı

ENGELLİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.).

2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.).

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 BİN 392 engelli personel alımı başladı! EKPSS engelli atama tercihi kılavuzu ve ÖSYM ekranı

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

6) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki; "Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder." hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 BİN 392 engelli personel alımı başladı! EKPSS engelli atama tercihi kılavuzu ve ÖSYM ekranı

ENGELLİ PERSONEL ATAMA TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri ÖSYM tercih kılavuzu kapsamında ÖSYM AİS ekranlarından gerçekleştiriliyor:

TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA