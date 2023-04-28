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Haberler Fotohaber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru e-devlet ekranı 2023: 2 bin 431 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı
Giriş Tarihi: 28.04.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 07:35

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru e-devlet ekranı 2023: 2 bin 431 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru e devlet ekranı araştırılmaya başladı. 2 bin 431 sözleşmeli personel alımı kapsamında ASDEP, psikolog, öğretmen, hemşire, diyetisyen, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi gibi birçok branş bulunuyor. Adaylar KPSS puanları ile başvuru yapmayı bekliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanlar arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bakan Derya Yanık tarafından duyurulan ilan Kariyer Kapısı üzerinde yerini aldı. İşte, 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru e-devlet sayfası…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru e-devlet ekranı 2023: 2 bin 431 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru ilanı gündemdeki yerini aldı. 28 Nisan bugün başlayacak başvurular bir hafta boyunca devam edecek. Yurt yönetim, aile sosyal destek personeli gibi kategorileri ayrılan branşlar adaylar ile paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru e devlet 2023 ekranı üzerinde araştırmalar sürüyor. Alımda başvuru işlemleri ardından il dağılımına göre yerleştirmeler gerçekleştirilecek. İşte, 2 bin 431 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları neler, branş dağılımı nasıl? İşte, detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru e-devlet ekranı 2023: 2 bin 431 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PEROSNEL ALIM İLANI YAYINDA!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor. Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı" ifadeleri kullanıldı. Başvuruların 28 Nisan-08 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru e-devlet ekranı 2023: 2 bin 431 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI 2023 NASIL OLACAK?

2431 personelin alınacağı Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı için kontenjan ayrılan branşlar:

Aile sosyal destek personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, öğretmen, avukat, hemşire, diğer sağlık personeli, büro personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, yurt yönetim personeli ve destek personeli (Engelli, Yaşlı, Çocuk Bakımı)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru e-devlet ekranı 2023: 2 bin 431 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru e-devlet ekranı 2023: 2 bin 431 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 28/04/2023-08/05/2023 tarihleri arasında son gün saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

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