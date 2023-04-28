Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru e-devlet ekranı 2023: 2 bin 431 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru ilanı gündemdeki yerini aldı. 28 Nisan bugün başlayacak başvurular bir hafta boyunca devam edecek. Yurt yönetim, aile sosyal destek personeli gibi kategorileri ayrılan branşlar adaylar ile paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru e devlet 2023 ekranı üzerinde araştırmalar sürüyor. Alımda başvuru işlemleri ardından il dağılımına göre yerleştirmeler gerçekleştirilecek. İşte, 2 bin 431 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları neler, branş dağılımı nasıl? İşte, detaylar…