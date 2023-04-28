Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru e-devlet ekranı 2023: 2 bin 431 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru e devlet ekranı araştırılmaya başladı. 2 bin 431 sözleşmeli personel alımı kapsamında ASDEP, psikolog, öğretmen, hemşire, diyetisyen, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi gibi birçok branş bulunuyor. Adaylar KPSS puanları ile başvuru yapmayı bekliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanlar arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bakan Derya Yanık tarafından duyurulan ilan Kariyer Kapısı üzerinde yerini aldı. İşte, 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru e-devlet sayfası…