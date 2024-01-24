Giriş Tarihi: 24.01.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
12:10
AK Parti Ankara İlçeleri Belediye Başkan adayları gündemde! Ankara’da hangi ilçede, hangi adaylar çıkacak?
Mahalli İdareler Seçimi 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Bu tarihte milyonlarca seçmen, yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere oy kullanmak için sandık başına gidecek. Türkiye Yerel Seçimleri öncesi ilçelerin belediye başkan adayları da merak konusu oldu. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanmasının ardından Altındağ, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle ve diğer ilçelerin belediye başkan adayları kim oldu sorusu akıllara geliyor. İşte tüm detaylar…