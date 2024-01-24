AK Parti Ankara İlçeleri Belediye Başkan adayları gündemde! Ankara’da hangi ilçede, hangi adaylar çıkacak?

Türkiye, yeni bir seçime hazırlanıyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe, köy ve mahalle muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. İller kadar ilçelerin de önemli olduğu yerel seçimde aday listeleri sorgulanıyor. Başkent Ankara ilçe belediye başkanları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bu noktada Altındağ, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle gibi ilçelerin belediye başkan adayları kim oldu sorusu gündemde. İşte, tüm merak edilenler…