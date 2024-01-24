Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AK Parti Ankara İlçeleri Belediye Başkan adayları gündemde! Ankara’da hangi ilçede, hangi adaylar çıkacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 12:10

AK Parti Ankara İlçeleri Belediye Başkan adayları gündemde! Ankara’da hangi ilçede, hangi adaylar çıkacak?

Mahalli İdareler Seçimi 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Bu tarihte milyonlarca seçmen, yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere oy kullanmak için sandık başına gidecek. Türkiye Yerel Seçimleri öncesi ilçelerin belediye başkan adayları da merak konusu oldu. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanmasının ardından Altındağ, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle ve diğer ilçelerin belediye başkan adayları kim oldu sorusu akıllara geliyor. İşte tüm detaylar…

AK Parti Ankara İlçeleri Belediye Başkan adayları gündemde! Ankara’da hangi ilçede, hangi adaylar çıkacak?

Türkiye, yeni bir seçime hazırlanıyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe, köy ve mahalle muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. İller kadar ilçelerin de önemli olduğu yerel seçimde aday listeleri sorgulanıyor. Başkent Ankara ilçe belediye başkanları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bu noktada Altındağ, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle gibi ilçelerin belediye başkan adayları kim oldu sorusu gündemde. İşte, tüm merak edilenler…

AK Parti Ankara İlçeleri Belediye Başkan adayları gündemde! Ankara’da hangi ilçede, hangi adaylar çıkacak?

AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLUYOR!

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları, 24 Ocak Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende açıklanacak. ATO kongre merkezinde düzenlenecek tören saat 12.00'de başlayacak.

AK Parti, Başkent'teki 25 ilçesinin 20'sinde kendi aday göstereceği isimlerle yarışacak. 5 ilçede ittifak ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek.

Mevcut belediye başkanlarından yaklaşık yüzde 20'sinin değişmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Ankara İlçeleri Belediye Başkan adayları gündemde! Ankara’da hangi ilçede, hangi adaylar çıkacak?

Törende, Ankara için bestelenen seçim şarkıları da ilk kez çalınacak.

Toplantı AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılı'nda Ankara Bizim Hepimizin" çağrısıyla düzenlenecek.

AK Parti Ankara İlçeleri Belediye Başkan adayları gündemde! Ankara’da hangi ilçede, hangi adaylar çıkacak?

AK PARTİ'NİN BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI AÇIKLANDI!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen aday tanıtım toplantılarının ilki 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre merkezinde gerçekleşti ve 15'i büyükşehir 26 belediye başkan adayı açıklandı. Daha sonra 18 Ocak'ta Ankara ATO Kongre Merkezi'nde 48 adayın daha isimleri paylaşıldı.

Böylece AK Parti'de il adayları tamamlandı. AK Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu.

AK Parti Ankara İlçeleri Belediye Başkan adayları gündemde! Ankara’da hangi ilçede, hangi adaylar çıkacak?

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan seçim takvimi, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:

SON DAKİKA