AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları gündemde! 2024 AK Parti Antalya ilçe adayları açıklandı mı?

AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları Antalya Expo Fuar Alanı'nda yapılacak aday tanıtım toplantısı sonrası seçmenle buluşacak. Türkiye yerel seçim için sandık başına gitmeden önce adayları ve seçim vaatlerini takip ediyor. İlleri ziyaret etmeye devam eden Başkan Erdoğan Antalyalılar ile buluşuyor. Peki; 2024 AK Parti Antalya ilçe adayları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?