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Haberler Fotohaber AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları gündemde! 2024 AK Parti Antalya ilçe adayları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:49

AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları gündemde! 2024 AK Parti Antalya ilçe adayları açıklandı mı?

AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları belli oluyor. Antalya Expo Fuar Alanı'na ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısı gerçekleştirecek. Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Kepez ilçeleri tek tek takip ediliyor. 31 Mart Yerel Seçim öncesi isimler geliyor. Peki, 2024 AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kimler oldu? İşte, detaylar...

AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları gündemde! 2024 AK Parti Antalya ilçe adayları açıklandı mı?

AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları Antalya Expo Fuar Alanı'nda yapılacak aday tanıtım toplantısı sonrası seçmenle buluşacak. Türkiye yerel seçim için sandık başına gitmeden önce adayları ve seçim vaatlerini takip ediyor. İlleri ziyaret etmeye devam eden Başkan Erdoğan Antalyalılar ile buluşuyor. Peki; 2024 AK Parti Antalya ilçe adayları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları gündemde! 2024 AK Parti Antalya ilçe adayları açıklandı mı?

AK PARTİ ANTALYA ADAY TANITIM TOPLANTISI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı'nda AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Burada Antalya ilçe belediye başkan adayları duyurulacak.

Programın 15.00 sularında başlaması bekleniyor.

İşte, detaylar...

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AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları gündemde! 2024 AK Parti Antalya ilçe adayları açıklandı mı?

AK PARTİ ANTALYA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER OLDU?

Adaylar henüz açıklanmadı. Programın başlaması bekleniyor.

AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları gündemde! 2024 AK Parti Antalya ilçe adayları açıklandı mı?

AK PARTİ ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü oldu. 15 Haziran 1979 tarihinde dünyaya gelen Hakan Tütüncü, ilk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları gündemde! 2024 AK Parti Antalya ilçe adayları açıklandı mı?

Antalya Barosuna kayıtlı serbest avukatlardandır.

2001'de AK Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev aldı.

2005-2009 yılları arasında iki dönem AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.

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