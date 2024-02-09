AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları gündemde! 2024 AK Parti Antalya ilçe adayları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
10:49
AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları belli oluyor. Antalya Expo Fuar Alanı'na ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısı gerçekleştirecek. Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Kepez ilçeleri tek tek takip ediliyor. 31 Mart Yerel Seçim öncesi isimler geliyor. Peki, 2024 AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kimler oldu? İşte, detaylar...