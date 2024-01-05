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Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:28

AK Parti Belediye Başkan adayları 2024 listesi ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi

Yerel seçimler 31 Mart tarihinde gerçekleşecek. Seçime katılacak partilerin belediye başkan adayları takip ediliyor. AK Parti için beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde AK Parti Belediye Başkan adayları 2024 listesi ne zaman açıklanacak seçmenin gündeminde. İşte konuya dair merak edilenler…

AK Parti Belediye Başkan adayları 2024 listesi ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan’dan açıklama geldi

Ak Parti İstanbul ve Ankara adayı için detaylar paylaşan Başkan Erdoğan, partinin genel merkezinin bahçesine inşa edilen konferans salonunu incelediği sırada basın mensupları ile bir araya geldi. Milyonların merakla beklediği adayların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki; 2024 Ak Parti Belediye Başkan adayları ne zaman açıklanacak?

AK Parti Belediye Başkan adayları 2024 listesi ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan’dan açıklama geldi

AK PARTİ İBB ADAYI BU HAFTA AÇIKLANIYOR!

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine dair bazı detaylar paylaştı. Merakla beklenen AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları için şu sözlere yer verildi:

"İstanbul adayını Pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız.

Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi sürprizdir hem de kazanma azmimizin göstergesi olacaktır."

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AK Parti Belediye Başkan adayları 2024 listesi ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan’dan açıklama geldi

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

AK Parti Belediye Başkan adayları 2024 listesi ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan’dan açıklama geldi

Yapılan açıklamalar doğrultusunda 31 Mart yerel seçimlerinde yer alacak AK Parti belediye başkanı adaylarının bir kısmı 7 Ocak tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklanacak. Kalan adayların tamamı ise 15 Ocak Pazartesi günü bekleniyor.

AK Parti Belediye Başkan adayları 2024 listesi ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan’dan açıklama geldi

YEREL SEÇİM TAKVİMİ

- 10 Ocak

Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

- 17 Ocak

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.

Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

- 27 Ocak

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

- 31 Ocak

Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

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