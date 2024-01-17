AK Parti belediye başkan adayları belli oluyor! AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.01.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
10:57
31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi için geri sayım başladı. Yeni belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri için siyasi partilerin hazırlıkları da hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 26 il adayı açıklanmış, geriye ise 48 il kalmıştı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayları bu hafta açıklanacak. Bu kapsamda milyonların gözü kulağı Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısına çevrilmiş durumda. Peki; AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?