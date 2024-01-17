AK Parti belediye başkan adayları belli oluyor! AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Daha önce İstanbul'da 26 kentin belediye başkan adayını açıklayan AK Parti, 18 Ocak'ta ATO Kongre Merkezi'nde 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin daha belediye başkanını törenle açıklayacak. Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayları da o programda seçmene duyurulmuş olacak.

Törende Ankara için özel olarak hazırlanan seçim şarkısı da beğeniye sunulacak. Erdoğan'ın öncesinde AK Parti Genel Merkezi'ne giderek 48 belediye başkan adayına görevlerini tebliğ etmesi bekleniyor.