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Haberler Fotohaber AK Parti belediye başkan adayları belli oluyor! AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 10:57

AK Parti belediye başkan adayları belli oluyor! AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi için geri sayım başladı. Yeni belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri için siyasi partilerin hazırlıkları da hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 26 il adayı açıklanmış, geriye ise 48 il kalmıştı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayları bu hafta açıklanacak. Bu kapsamda milyonların gözü kulağı Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısına çevrilmiş durumda. Peki; AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

AK Parti belediye başkan adayları belli oluyor! AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Türkiye yeni bir seçime hazırlanıyor, yerel seçim tarihi yaklaşıyor. Her 5 yılda bir yapılan Mahalli İdareler Seçimi 31 Mart Pazar günü düzenlenecek. Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oyuyla seçilecek. Geri sayım sürerken siyasi partilerin hazırlıkları da tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde 26 il adayını duyuran AK Parti, şimdi de 48 ilin belediye başkan adayını açıklamaya hazırlanıyor. Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısı tarihi için araştırmalar sıklaştı. Peki; AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

AK Parti belediye başkan adayları belli oluyor! AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti, kamuoyu tarafından merakla beklenen belediye başkan adaylarını 18 Ocak 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

Ankara yapılacak olan aday tanıtım töreni ile Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adayı belli olacak.

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AK Parti belediye başkan adayları belli oluyor! AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Daha önce İstanbul'da 26 kentin belediye başkan adayını açıklayan AK Parti, 18 Ocak'ta ATO Kongre Merkezi'nde 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin daha belediye başkanını törenle açıklayacak. Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayları da o programda seçmene duyurulmuş olacak.

Törende Ankara için özel olarak hazırlanan seçim şarkısı da beğeniye sunulacak. Erdoğan'ın öncesinde AK Parti Genel Merkezi'ne giderek 48 belediye başkan adayına görevlerini tebliğ etmesi bekleniyor.

AK Parti belediye başkan adayları belli oluyor! AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

SEÇİM BEYANNAMESİ HAZIRLANIYOR!

AK Parti Seçim Beyannamesini de hazırlıyor. Beyanname, 30 Ocak'ta özel bir programla seçmene sunulacak.

AK Parti belediye başkan adayları belli oluyor! AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI 20 OCAK'TA AÇIKLANACAK!

AK Parti'nin ilçe belediye başkanları ise her kentte ayrı ayrı tanıtılacak. İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları 20 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı bir toplantı ile açıklanacak.

Erdoğan'ın Ankara, İzmir, Eskişehir'de de ilçe belediye başkan adaylarını tanıtması bekleniyor. Kalan illere ise genel başkan yardımcıları giderek ilçe adaylarını açıklayacak. Öte yandan Murat Kurum'un ayrıca İstanbul'da bir proje tanıtımı düzenlemesi de planlanıyor.

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