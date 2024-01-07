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Haberler Fotohaber AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024: İstanbul (İBB) adayı kim oldu? Başkan Erdoğan 26 ilin adayını duyurdu
Giriş Tarihi: 07.01.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 16:44

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024: İstanbul (İBB) adayı kim oldu? Başkan Erdoğan 26 ilin adayını duyurdu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayının isimlerini alfabetik sıraya göre duyurdu. Ak Parti Belediye Başkan adayları kim oldu sorusu da merakla araştırılmaya başladı. 31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti Belediye Başkan adayları kimler oldu? İşte, Başkan Erdoğan'ın açıklamları...

KORAY TAŞDEMİR
BARIŞ SAVAŞ
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024: İstanbul İBB adayı kim oldu? Başkan Erdoğan 26 ilin adayını duyurdu

Son dakika haberi… AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım toplantısında birçok ilin belediye başkan adayını açıkladı. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde İstanbul Belediye Başkan adayı da bugün duyuruldu. İşte, 31 Mart yerel seçimleri öncesi 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan aday...

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri öncesi birçok ilin belediye başkan adaylarını tek tek açıkladı. Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Yalova ve İstanbul Belediye Başkan adayları listesi belli oldu.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024: İstanbul İBB adayı kim oldu? Başkan Erdoğan 26 ilin adayını duyurdu

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

AYDIN

Mustafa Savaş

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AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024: İstanbul İBB adayı kim oldu? Başkan Erdoğan 26 ilin adayını duyurdu

BALIKESİR

Yücel Yılmaz

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024: İstanbul İBB adayı kim oldu? Başkan Erdoğan 26 ilin adayını duyurdu

BURSA

Alinur Aktaş

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024: İstanbul İBB adayı kim oldu? Başkan Erdoğan 26 ilin adayını duyurdu

DENİZLİ

Osman Zolan

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