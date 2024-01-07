AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024: İstanbul (İBB) adayı kim oldu? Başkan Erdoğan 26 ilin adayını duyurdu

Son dakika haberi… AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım toplantısında birçok ilin belediye başkan adayını açıkladı. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde İstanbul Belediye Başkan adayı da bugün duyuruldu. İşte, 31 Mart yerel seçimleri öncesi 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan aday...



AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri öncesi birçok ilin belediye başkan adaylarını tek tek açıkladı. Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Yalova ve İstanbul Belediye Başkan adayları listesi belli oldu.