AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Çekmeköy adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK Parti İstanbul Belediye başkan adayı Murat Kurum olurken 15 milyonu aşan nüfusuyla dikkat çeken mega kentte AK Parti ilçe belediye başkan adayları merak ediliyor. 5 yıl sonra 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek olan seçmenler AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı kim oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar…