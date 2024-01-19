Giriş Tarihi: 19.01.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
13:59
AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Çekmeköy adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
15 milyonu aşan nüfusuyla mega kent 5 yılın ardından 31 Mart Pazar günü Türkiye Yerel Seçimleri'nde vatandaşlık görevlerinden birisi olan oy verme işlemi için sandık başına gidecek. AK Parti İstanbul Belediye başkan adayı Murat Kurum olduğu geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İlçe belediye başkan adayları merak ediliyor. Bu noktada gözler AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı kim oldu sorusunda. İşte, ayrıntılar…