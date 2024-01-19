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Haberler Fotohaber AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Çekmeköy adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 13:59

AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Çekmeköy adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

15 milyonu aşan nüfusuyla mega kent 5 yılın ardından 31 Mart Pazar günü Türkiye Yerel Seçimleri'nde vatandaşlık görevlerinden birisi olan oy verme işlemi için sandık başına gidecek. AK Parti İstanbul Belediye başkan adayı Murat Kurum olduğu geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İlçe belediye başkan adayları merak ediliyor. Bu noktada gözler AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı kim oldu sorusunda. İşte, ayrıntılar…

AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Çekmeköy adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK Parti İstanbul Belediye başkan adayı Murat Kurum olurken 15 milyonu aşan nüfusuyla dikkat çeken mega kentte AK Parti ilçe belediye başkan adayları merak ediliyor. 5 yıl sonra 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek olan seçmenler AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı kim oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar…

AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Çekmeköy adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayını açıkladı. AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı MURAT KURUM oldu.

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AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Çekmeköy adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ilin aday tanıtımı töreninde; "Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız" dedi.

AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Çekmeköy adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

SEÇİM BEYANNAMESİ 30 OCAK'TA DUYURULACAK

İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kuruluna verilmesi gerekiyor.

Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek seçim kampanyasına yoğunlaşmaktır.

AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Çekmeköy adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
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