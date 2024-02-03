Giriş Tarihi: 03.02.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
12:00
AK Parti Hatay İlçeleri Belediye Başkan adayları duyuruluyor! Hatay’da hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için geri sayım devam ediyor. Bu tarihte milyonlarca seçmen, yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere sandık başına giderek oy kullanacak. Türkiye Yerel Seçimleri öncesi illerin belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk olurken gözler ilçelere çevrildi. Antakya, İskenderun, Defne, Dörtyol, Samandağ, Kırıkhan, Reyhanlı ve diğer ilçeler için AK Parti Hatay İlçeleri Belediye Başkan adayları kim oldu sorusu akıllarda yerini aldı. İşte tüm detaylar…