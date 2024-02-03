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Haberler Fotohaber AK Parti Hatay İlçeleri Belediye Başkan adayları duyuruluyor! Hatay’da hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?
Giriş Tarihi: 03.02.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 12:00

AK Parti Hatay İlçeleri Belediye Başkan adayları duyuruluyor! Hatay’da hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için geri sayım devam ediyor. Bu tarihte milyonlarca seçmen, yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere sandık başına giderek oy kullanacak. Türkiye Yerel Seçimleri öncesi illerin belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk olurken gözler ilçelere çevrildi. Antakya, İskenderun, Defne, Dörtyol, Samandağ, Kırıkhan, Reyhanlı ve diğer ilçeler için AK Parti Hatay İlçeleri Belediye Başkan adayları kim oldu sorusu akıllarda yerini aldı. İşte tüm detaylar…

AK Parti Hatay İlçeleri Belediye Başkan adayları duyuruluyor! Hatay’da hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?

Türkiye, yeni bir seçime hazırlanıyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarının belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. İller kadar ilçelerin de önemli olduğu yerel seçimde aday listeleri sorgulanıyor. AK Parti Hatay ilçe belediye başkanları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bu noktada Antakya, İskenderun, Defne, Dörtyol, Samandağ, Kırıkhan, Reyhanlı, Arsuz, Altınözü ve diğer ilçeler için AK Parti Hatay ilçeleri belediye başkan adayları kim oldu sorusu gündemde. İşte, tüm merak edilenler…

AK Parti Hatay İlçeleri Belediye Başkan adayları duyuruluyor! Hatay’da hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?

AK PARTİ HATAY İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANIYOR!

AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları, 3 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Antakya Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak törende açıklanacak.

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AK Parti Hatay İlçeleri Belediye Başkan adayları duyuruluyor! Hatay’da hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?

AK PARTİ'NİN BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI AÇIKLANDI!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen aday tanıtım toplantılarının ilki 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre merkezinde gerçekleşti ve 15'i büyükşehir 26 belediye başkan adayı açıklandı. Daha sonra 18 Ocak'ta Ankara ATO Kongre Merkezi'nde 48 adayın daha isimleri paylaşıldı.

Böylece AK Parti'de il adayları tamamlandı. AK Parti Hatay Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk oldu.

AK Parti Hatay İlçeleri Belediye Başkan adayları duyuruluyor! Hatay’da hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan seçim takvimi, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:

AK Parti Hatay İlçeleri Belediye Başkan adayları duyuruluyor! Hatay’da hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?

7 Şubat

Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

20 Şubat

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

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