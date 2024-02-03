AK Parti Hatay İlçeleri Belediye Başkan adayları duyuruluyor! Hatay’da hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?

Türkiye, yeni bir seçime hazırlanıyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarının belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. İller kadar ilçelerin de önemli olduğu yerel seçimde aday listeleri sorgulanıyor. AK Parti Hatay ilçe belediye başkanları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bu noktada Antakya, İskenderun, Defne, Dörtyol, Samandağ, Kırıkhan, Reyhanlı, Arsuz, Altınözü ve diğer ilçeler için AK Parti Hatay ilçeleri belediye başkan adayları kim oldu sorusu gündemde. İşte, tüm merak edilenler…