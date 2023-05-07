Giriş Tarihi: 07.05.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 10:26

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem 1. 2. 3. bölge Ak Parti İstanbul Milletvekili aday isim listesi

Ak Parti İstanbul milletvekili aday tam liste vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da bölgeler coğrafi yapıya göre şekillenirken; tarihi alanlar, Anadolu yakası ve sur dışında kalan bölgeler dahil toplam 3 bölgeye ayırılmış durumda. İstanbul'da 1830 sandık alanında 11 milyondan fazla İstanbullu oy kullanacak. Bu noktada Ak Parti İstanbul milletvekili adayları kim sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge adayı olarak gösterilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 1. bölge ilk sıradan aday gösterilmiş durumda. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş ise 3. Bölge ilk sıradan aday. İşte Ak Parti İstanbul Milletvekili aday isim listesi 2023