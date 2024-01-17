Ak Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Kahramanmaraş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen vatandaşlık görevlerinden birisi olan oy verme işlemi için sandık başına gidecek. Verilecek oylar ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Ak Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu da seçim öncesi akıllara gelmeye başladı. İşte, ayrıntılar...