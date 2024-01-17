Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ak Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Kahramanmaraş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 14:50

Ak Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Kahramanmaraş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü yerel yönetimler milletin iradesiyle belli olacak. Verilecek oylar ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Yerel seçimler için geri sayım sürerken aday isimleri gelmeye başladı. Ak Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim oldu bu noktada merak edilen konulardan birisi. İşte, ayrıntılar…

Ak Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Kahramanmaraş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen vatandaşlık görevlerinden birisi olan oy verme işlemi için sandık başına gidecek. Verilecek oylar ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Ak Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu da seçim öncesi akıllara gelmeye başladı. İşte, ayrıntılar...

Ak Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Kahramanmaraş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin birçok il için belediye başkan adayını duyurdu.

Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ak Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Kahramanmaraş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ 1. ADAY TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ!

Yerel seçimde adayların açıklanacağı ilk etkinlik gerçekleşti. 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin Ak Parti belediye başkan adayları belli oldu.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda isimler bir bir Başkan Erdoğan tarafından okundu.

İşte, açıklanan iller ve başkan adayları:

Ak Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Kahramanmaraş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bursa: Ali Nur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Denizli: Osman Zolan

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Ak Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Kahramanmaraş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebî Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

İstanbul: Murat Kurum

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

SON DAKİKA