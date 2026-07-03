AKADEMİSYEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni profesör ve araştırma görevlisi maaşları ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte kamu görevlilerinin 2026 yılı ikinci altı aylık dönemi kapsayan ödemeler yeniden şekilleniyor. Yükseköğretim kurumlarında bilimsel üretimi sürdüren öğretim elemanları, toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 7'lik paya eklenecek enflasyon farkını yakından takip ediyor. Akademisyen maaşları zamlı olarak yeniden değerlendirilecek.