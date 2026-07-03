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AKADEMİSYEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni profesör ve araştırma görevlisi maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:35
AKADEMİSYEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni profesör ve araştırma görevlisi maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca memur ve akademik personelin kilitlendiği Temmuz zam oranları için geri sayım bitti, gözler TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Üniversitelerde görev yapan binlerce kişi, akademisyen maaş zammı hesaplama işlemlerine başladı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni tabloda profesör maaşı ve araştırma görevlisi maaşı için tüm senaryolar netleşiyor.