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Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:35

AKADEMİSYEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni profesör ve araştırma görevlisi maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve akademik personelin kilitlendiği Temmuz zam oranları için geri sayım bitti, gözler TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Üniversitelerde görev yapan binlerce kişi, akademisyen maaş zammı hesaplama işlemlerine başladı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni tabloda profesör maaşı ve araştırma görevlisi maaşı için tüm senaryolar netleşiyor.

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AKADEMİSYEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni profesör ve araştırma görevlisi maaşları ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte kamu görevlilerinin 2026 yılı ikinci altı aylık dönemi kapsayan ödemeler yeniden şekilleniyor. Yükseköğretim kurumlarında bilimsel üretimi sürdüren öğretim elemanları, toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 7'lik paya eklenecek enflasyon farkını yakından takip ediyor. Akademisyen maaşları zamlı olarak yeniden değerlendirilecek.

AKADEMİSYEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni profesör ve araştırma görevlisi maaşları ne kadar olacak?

ENFLASYON FARKI NETLEŞİYOR

Memur ve memur emeklilerinin gelir artış düzenlemesi, doğrudan 8. Dönem Toplu Sözleşme parametrelerine ve kümülatif TÜFE verilerine dayanmaktadır. Yılın ilk 5 ayında kaydedilen tüketici fiyat endeksi artışı, hak edilen asgari farkı yüzde 12,41 seviyesinde sabitlemiştir. Haziran ayı verilerinin eklenmesiyle bu oranın yukarı yönlü güncellenmesi beklenirken, nihai katsayılar üniversite personeline yapılacak net yansımayı belirleyecektir.

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AKADEMİSYEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni profesör ve araştırma görevlisi maaşları ne kadar olacak?

YENİ AKADEMİSYEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son tahminlerin gerçekleşmesi halinde memur zammı yüzde 13.93 seviyesine ulaşacak. Net rakamlar saat 10.00 itibarıyla gelecek.

İşte beklentilerin gerçekleşmesi halindeki maaş tablosu:

AKADEMİSYEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni profesör ve araştırma görevlisi maaşları ne kadar olacak?

PROFESÖR MAAŞI 1/4

Mevcut: 135.089 TL

%13,93: 153.907 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI 7/1

Mevcut: 90.568 TL

%13,93: 103.184 TL

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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