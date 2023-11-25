Giriş Tarihi: 25.11.2023 20:19 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 20:20

Akdeniz deprem son dakika 25 Kasım 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Akdeniz’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Akdeniz depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Akdeniz açıklarında, Lübnan'ın Beyrut ilinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin Türkiye'den de hissedildiği duyuruldu. 25 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Akdeniz deprem son dakika bilgileri…