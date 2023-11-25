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Haberler Fotohaber Akdeniz deprem son dakika 25 Kasım 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Akdeniz’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 25.11.2023 20:19 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 20:20

Akdeniz deprem son dakika 25 Kasım 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Akdeniz’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Akdeniz depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Akdeniz açıklarında, Lübnan'ın Beyrut ilinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin Türkiye'den de hissedildiği duyuruldu. 25 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Akdeniz deprem son dakika bilgileri…

Akdeniz deprem son dakika 25 Kasım 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Akdeniz’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika Akdeniz'de deprem meydana geldi. En yoğun sismik hareketlerin yer aldığı Akdeniz Bölgesi'nde yaşanan son gelişmeler takip edilmekte. Bölge sürekli olarak sallanırken, bu akşam saatlerinde Lübnan'da bir deprem daha kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri aratılmakta. 25 Kasım 2023 Akdeniz deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

Akdeniz deprem son dakika 25 Kasım 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Akdeniz’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

AKDENİZ'DE 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

25 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 19.39'da Lübnan'ın Beyrut ilinde meydana gelen deprem 3.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

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Akdeniz deprem son dakika 25 Kasım 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Akdeniz’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

DOGU AKDENIZ

25.11.2023, 19:39:38 TSİ

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 10.6 km

Akdeniz deprem son dakika 25 Kasım 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Akdeniz’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Akdeniz deprem son dakika 25 Kasım 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Akdeniz’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Liste, küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Depremlerden merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşılıyor.

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