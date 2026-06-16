Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam TV’de!

AKREP KRAL 3: KURTARMAK İÇİN SAVAŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kazandığı büyük zaferler ve başarıların ardından, veba salgını nedeniyle kraliçesini ve krallığını kaybeden Akrep Kral Mathayus, uzak diyarlara sürülmüştür. Şimdi kiralık bir suikastçi olan Mathayus, yakında gerçekleşecek bir saldırıya karşı Kral Ramusan'ı koruması için Mısır kralı Horus tarafından görevlendilir. Başka bir orduyu korumak üzere vereceği sınav, ona eskiden sahip olduğu başarıyı ve gücü geri kazandırabilecek midir?