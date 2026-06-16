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Haberler Fotohaber Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 18:36

Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam TV'de!

Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş, aksiyon ve fantastik unsurları bir araya getiren yapımlardan biri olarak yeniden izleyiciyle buluşuyor. 2012 yapımı filmde Roel Reiné yönetmenliği üstlenirken, Dave Bautista, Selina Lo, Bostin Christopher ve Krystal Vee gibi isimler kadroda yer alıyor. Sürükleyici hikâyesi ve mücadele dolu sahneleriyle dikkat çeken film, türün meraklıları için öne çıkan yapımlar arasında bulunuyor.

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Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam TV’de!

Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş, 10 Ocak 2012'de vizyona giren ve serinin üçüncü filmi olarak öne çıkan bir yapım. Dave Bautista, Selina Lo, Bostin Christopher, Krystal Vee, Kelly Hu ve Tanapol Chuksrida gibi oyuncuların yer aldığı film, aksiyon ve fantastik türde bir macera sunuyor. Hikâyesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapım, serinin devam halkalarından biri olarak izleyicinin ilgisini çekiyor.

Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam TV’de!

AKREP KRAL 3: KURTARMAK İÇİN SAVAŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kazandığı büyük zaferler ve başarıların ardından, veba salgını nedeniyle kraliçesini ve krallığını kaybeden Akrep Kral Mathayus, uzak diyarlara sürülmüştür. Şimdi kiralık bir suikastçi olan Mathayus, yakında gerçekleşecek bir saldırıya karşı Kral Ramusan'ı koruması için Mısır kralı Horus tarafından görevlendilir. Başka bir orduyu korumak üzere vereceği sınav, ona eskiden sahip olduğu başarıyı ve gücü geri kazandırabilecek midir?

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Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam TV’de!

AKREP KRAL 3: KURTARMAK İÇİN SAVAŞ OYUNCULARI

Dave Bautista
Selina Lo
Bostin Christopher
Krystal Vee
Kelly Hu
Tanapol Chuksrida
Kevin 'Kimbo Slice' Ferguson
Geoffrey Giuliano

Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam TV’de!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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