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Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 18:36
Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam TV'de!
Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş, aksiyon ve fantastik unsurları bir araya getiren yapımlardan biri olarak yeniden izleyiciyle buluşuyor. 2012 yapımı filmde Roel Reiné yönetmenliği üstlenirken, Dave Bautista, Selina Lo, Bostin Christopher ve Krystal Vee gibi isimler kadroda yer alıyor. Sürükleyici hikâyesi ve mücadele dolu sahneleriyle dikkat çeken film, türün meraklıları için öne çıkan yapımlar arasında bulunuyor.