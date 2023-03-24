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Haberler Fotohaber Ala Suresi Okunuşu - Ala Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 24.03.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 11:34

Ala Suresi Okunuşu - Ala Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Ala Suresi Mekke döneminde inmiş ve 19 ayetten oluşmaktadır. Ala Suresi ismini birinci âyette olan ve Allah Teâlâ'yı niteleyen "el-A'lâ" kelimesinden almıştır. Günümüzde bu sureyi okumak isteyenler Ala Suresi Türkçe okunuşu ve Arapça yazılışı hakkında araştırma yapmaktadır. Peygamber Efendimiz'in bayram, vitir ve Cuma namazlarında okuduğu bilinen Ala Suresi meali ve fazileti merak ediliyor. İşte Ala suresi okunuşu, anlamı ve daha fazlası…

Ala Suresi Okunuşu - Ala Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Ala Suresi 19 ayettir ve Yüce Allah'ın kudreti, vahiy ve Kur'an, peygamberimizin tebliğ görevi, tebliğ karşısında insanların takındıkları tavır anlatılmaktadır. Kaynaklarda Hz. Peygamber'in okumaktan zevk aldığı belirtilen Ala Suresi meali ve okunuşu sık sık aratılıyor. İslam alemi için önemli bir yeri olan Ala suresi fazileti ve tefsiri merak ediliyor. İşte Ala Suresi Türkçe okunuşu ve Arapça yazılışı.

Ala Suresi Okunuşu - Ala Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Ala Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Sebbihısme rabbikel'a'la.

2. Elleziy haleka fesevva.

3. Velleziy kaddere feheda.

4. Velleziy ahrecelmer'a.

5. Fece'alehu ğusaen ahva.

6. Senukriüke fela tensa.

7. İlla ma şaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa.

8. Ve nüyessirüke lilyüsra.

9. Fezekkir in nefe'atizzikra.

10. Seyezzekkerü men yahşa.

11. Ve yetecennebühel'eşka.

12. Elleziy yaslennarelkübra.

13. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.

14. Kad efleha men tezekka.

15. Ve zekeresme rabbihi fesalla.

16. Bel tü'sirunelhayateddünya.

17. Vel'ahıretü hayrün ve ebka.

18. İnne haza lefissuhufel'ula.

19. Suhufi ibrahiyme ve musa.....

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Ala Suresi Okunuşu - Ala Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Ala Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Yüce Rabbinin adını,

2. Yaratıp düzene koyan,

3. Takdir edip yol gösteren,

4. (Topraktan) yeşil otu çıkaran,

5. Sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et.

6. Sana (Kur an'ı) okutacağız; sen hiç unutmayacaksın.

7. Artık Allah'ın dilediği hariç, Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.

8. Seni en kolaya muvaffak kılacağız.

9. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver.

10. (Allah'tan) korkan öğütten yararlanacak.

11. Kötü kimse ise öğütten kaçınacaktır.

12. O ki,en büyük ateşe girecektir.

13. Sonra o, ateşte ne ölür ne de yaşar.

14. Doğrusu feraha ermiştir temizlenen,

15. Rabbinin adını anıp O'na kulluk eden.

16. Fakat siz (ey insanlar! ) dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

17. Oysa ahiret daha hayırlı daha devamlıdır.

18. Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, vardır.

19. İbrahim ve Musa'nın kitaplarında.

Ala Suresi Okunuşu - Ala Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Ala Suresi Fazileti

Hadis Kaynaklarında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.av) A'lâ sûresini okumaktan büyük zevk aldığı; cuma, bayram ve vitir namazlarını kılarken onu okuduğu belirtilmiştir. (bk. İbn Kesîr, VIII, 399-400; Emin Işık, "A'lâ Sûresi", DİA, II, 310-311).

Ala Suresi Okunuşu - Ala Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Ala Suresi Konusu

Ala Suresinde Yüce Allah (c.c) , vahiy ve Kur'an, peygamber ve tebliğ görevi anlatılmıştır. Surede ayrıca tebliğ karşısında insanların takındıkları farklı tavırlar ve bunun ebedî hayattaki sonuçlarına da yer verilmiştir.

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