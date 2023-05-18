Aldatmak 32. Bölüm fragmanı izle: ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak 32. Bölüm fragmanı izle linki gündemdeki yerini aldı. ATV'de yayınlanan Aldatmak dizisi son olarak 31. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal'ın paylaştığı dizinin son bölümünde, büyük bir kararın eşiğinde olan Behram ile nikah masasına oturur. Gelecek bölümden detaylar görmek isteyen izleyiciler, Aldatmak yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başladı. Peki, Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, ATV ile Aldatmak 32. bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölümden detaylar...