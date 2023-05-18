Aldatmak 32. Bölüm fragmanı izle: ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yanıt aramaya başladı. ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak son olarak 31. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Son bölümde Güzide, Behram ile evlenmek üzere olan Oylum'u durdurmak için Tarık'tan yardım ister. Bu sahneler sonrası gelecek bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler, Aldatmak 32. bölüm fragmanı izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte, ATV ile Aldatmak 32. bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölüme dair detaylar…