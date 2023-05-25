Giriş Tarihi: 25.05.2023 23:12 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 23:12

Aldatmak 33. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak fragmanında ne oluyor, yeni bölüm konusu ne?

Aldatmak 33. bölüm fragmanı izle ekranı araştırılıyor. Son bölümde " Kızının iyiliği için Tarık'la işbirliği yapmak zorunda kalan Güzide, bu durumdan memnun değildir." konusu ekranlardaki yerini aldı. Vahide Perçin ve Ercan Kesal'ın başrollerini paylaştığı dizi her Perşembe günü ATV ekranlarında yer alıyor. Aldatmak yeni bölüm fragmanında ne oldu, yeni bölümde ne olacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Peki, Aldatmak yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte Aldatmak fragmanı izle ekranı