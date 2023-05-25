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Haberler Fotohaber Aldatmak 33. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak fragmanında ne oluyor, yeni bölüm konusu ne?
Giriş Tarihi: 25.05.2023 23:12 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 23:12

Aldatmak 33. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak fragmanında ne oluyor, yeni bölüm konusu ne?

Aldatmak 33. bölüm fragmanı izle ekranı araştırılıyor. Son bölümde " Kızının iyiliği için Tarık'la işbirliği yapmak zorunda kalan Güzide, bu durumdan memnun değildir." konusu ekranlardaki yerini aldı. Vahide Perçin ve Ercan Kesal'ın başrollerini paylaştığı dizi her Perşembe günü ATV ekranlarında yer alıyor. Aldatmak yeni bölüm fragmanında ne oldu, yeni bölümde ne olacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Peki, Aldatmak yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte Aldatmak fragmanı izle ekranı

Aldatmak 33. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak fragmanında ne oluyor, yeni bölüm konusu ne?

Aldatmak 33. Bölüm fragmanı izle araştırmaları, dizinin son bölümünün sona ermesiyle birlikte araştırılıyor. Son bölümde Tarık'ın Güzide'nin yardımına muhtaç kalacak bir duruma düşmesi ise meseleyi daha da karmaşıklaştırır. Seyirciler, Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde ne oluyor sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

Aldatmak 33. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak fragmanında ne oluyor, yeni bölüm konusu ne?

ALDATMAK 32. BÖLÜM KONUSU

Nikah törenine son anda ailelerin gelmesiyle ortalık karışır. Behram da Güzide de Oylum'un kararını duymak için büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir.

Oylum'un söyledikleri ise iki tarafı da şaşırtır.

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Aldatmak 33. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak fragmanında ne oluyor, yeni bölüm konusu ne?

Oylum'un havaalanında Güzide'nin yanından kaçıp Behram ile gitmesinin ardındaki sır perdesi aralanır.

Ancak verdiği kararın arkasında durmak onun için kolay olmayacaktır.

Aldatmak 33. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak fragmanında ne oluyor, yeni bölüm konusu ne?

Kızının iyiliği için Tarık'la işbirliği yapmak zorunda kalan Güzide, bu durumdan memnun değildir.

Tarık'ın Güzide'nin yardımına muhtaç kalacak bir duruma düşmesi ise meseleyi daha da karmaşıklaştırır. Güzide, kendisine onca şeyi yaşatmış Tarık'a karşı vicdanlı davranabilecek midir?

Aldatmak 33. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak fragmanında ne oluyor, yeni bölüm konusu ne?

ALDATMAK 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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