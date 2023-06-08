Giriş Tarihi: 08.06.2023 19:00
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
19:00
Aldatmak 34.bölüm izle ATV ekranı: Aldatmak son bölüm tamamı izle! Güzide, Mualla tarafından oyuna getirildiğini anlıyor!
ATV Aldatmak 34. bölüm izle ekranı ile dizi severler tv başına toplandı. Dışardan kusursuz görünen Yenersoy Ailesi'nin hayatındaki sırlar üzerine yoğunlaşan dizi sağlam senaryosu ile yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerden tam not almayı başardı. Yeni bölümde Güzide, Mualla tarafından oyuna getirildiğini anlayınca iki aile arasında büyük bir kriz ortaya çıkacaktır. Aldatmak son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz olarak takip ediliyor. Her hafta Perşembe günü ekranlarda olan yapım bu hafta da izleyenleri ekran başında kilitlemeyi başardı. İşte, ATV dizi ekranı ile Aldatmak 34. bölüm izle linki...