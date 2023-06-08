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Giriş Tarihi: 08.06.2023 19:00 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 19:00

Aldatmak 34.bölüm izle ATV ekranı: Aldatmak son bölüm tamamı izle! Güzide, Mualla tarafından oyuna getirildiğini anlıyor!

ATV Aldatmak 34. bölüm izle ekranı ile dizi severler tv başına toplandı. Dışardan kusursuz görünen Yenersoy Ailesi'nin hayatındaki sırlar üzerine yoğunlaşan dizi sağlam senaryosu ile yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerden tam not almayı başardı. Yeni bölümde Güzide, Mualla tarafından oyuna getirildiğini anlayınca iki aile arasında büyük bir kriz ortaya çıkacaktır. Aldatmak son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz olarak takip ediliyor. Her hafta Perşembe günü ekranlarda olan yapım bu hafta da izleyenleri ekran başında kilitlemeyi başardı. İşte, ATV dizi ekranı ile Aldatmak 34. bölüm izle linki...

Aldatmak 34.bölüm izle ATV ekranı: Aldatmak son bölüm tamamı izle! Güzide, Mualla tarafından oyuna getirildiğini anlıyor!

Aldatmak 34. bölüm full izle gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu gibi duayenlerin yer aldığı dizide gerilim her hafta artmaya devam ediyor.ATV dizi ekranı üzerinden takip edilen Yapımın son bölümü merak ediliyor. Aldatmak son bölüm izle linki gündemdeki yerini aldı. 8 Haziran 2023 tarihli bölüm araştırılıyor. İşte, Aldatmak 34. bölüm izle tek parça, kesintisiz seçenekleriyle yayında...

Aldatmak 34.bölüm izle ATV ekranı: Aldatmak son bölüm tamamı izle! Güzide, Mualla tarafından oyuna getirildiğini anlıyor!

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE

ATV dizi ekranında 8 Haziran 2023 tarihli bölüm yayında:

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Aldatmak 34.bölüm izle ATV ekranı: Aldatmak son bölüm tamamı izle! Güzide, Mualla tarafından oyuna getirildiğini anlıyor!

ALDATMAK 34. BÖLÜM KONUSU

Güzide, Mualla tarafından oyuna getirildiğini anlayınca iki aile arasında daha büyük bir kriz ortaya çıkarken Oylum ve Mualla ilişkisi de dönülmez bir yola girer.

Aldatmak 34.bölüm izle ATV ekranı: Aldatmak son bölüm tamamı izle! Güzide, Mualla tarafından oyuna getirildiğini anlıyor!

Zeliş'i Oltan'dan kurtarmak isteyen Ozan, durumu Güzide'den saklamak zorunda kalır. Ancak gidişat annesinden daha büyük sırlar gizlemesine sebep olur.

Aldatmak 34.bölüm izle ATV ekranı: Aldatmak son bölüm tamamı izle! Güzide, Mualla tarafından oyuna getirildiğini anlıyor!

Öykü'nün haline üzülen Tarık, Yeşim'i denemeye karar verir ama Yeşim'in biriken öfkesinin farkında değildir.

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