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Giriş Tarihi: 27.04.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 11:56

Aldatmak Mualla kimdir? Behram’ın annesi geliyor! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

ATV'de yayınlanan Aldatmak dizisi, yeni bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. Perşembe akşamlarına damga vuran dizinin kadrosuna yetenekli oyuncu Nursel Köse dahil oldu. Köse, dizide Behram'ın annesi Mualla Dicleli karakterine hayat verecek ve 28. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Aldatmak Mualla kimdir, kim canlandırıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin dizideki dengeleri nasıl değiştireceği merak ediliyor. Peki, Aldatmak'ın Mualla'sı Nursel Köse kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Aldatmak'ın Mualla'sı Nursel Köse hayatı ve kariyeri.

Aldatmak Mualla kimdir? Behram’ın annesi geliyor! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Aldatmak Mualla kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. ATV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Aldatmak dizisinin kadrosuna yeni bir karakter dahil oluyor. Her Perşembe akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziye usta oyuncu Nursel Köse katıldı. Köse, dizide Aras Aydın'ın hayat verdiği Behram'ın annesi Mualla Dicleli karakterini canlandıracak. Karizmatik bir duruşa sahip olan Mualla, kendi doğruları olan bir karakterdir. Peki, Aldatmak Mualla kimdir? Aldatmak Mualla'yı canlandıran Nursel Köse kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Aldatmak Mualla kimdir? Behram’ın annesi geliyor! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

NURSEL KÖSE ALDATMAK KADROSUNDA!

ATV'nin Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör gibi isimleri buluşturan dizisi Aldatmak'ın kadrosuna Nursel Köse dahil oldu.

Her performansı ile akıllara kazınan Köse, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizide Behram'ın annesi Mualla Dicleli karakterine hayat verecek ve 28. bölümde seyircinin karşısına çıkacak.

Karizmatik bir duruşa sahip olan Mualla, modern fakat geleneklerine bağlı biridir. Behram'a çok düşkün olan Mualla, oğlunun mutluluğu için her şeyi yapabilecek potansiyele sahiptir. Yumuşak görüntüsünün altında dominant bir savaşçı yatan Mualla'nın, Behram ve çevresindeki kişileri yönlendirme konusunda da ayrı bir yeteneği vardır.

Mualla gibi kendi doğruları olan bir karakterin Aldatmak'ta dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden büyük merak konusu.

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Aldatmak Mualla kimdir? Behram’ın annesi geliyor! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

NURSEL KÖSE KİMDİR?

29 Mart 1961 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Nursel Köse, 17 yaşındayken Köln Üniversitesi Mimarlık öğrenimi için Almanya'ya gitti. Öğrenciyken aynı zamanda; oyunculuk, komedyenlik, yazarlık ve şairlik yaptı.

Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak Türk ve Alman Off tiyatrolarında sahne alırken, mimarlık alanında kariyer yapmaya devam etti. Ayrıca birçok gençlik ve çocuk oyunlarını sahneledi.

1992 yılında Almanya'da "Yer Kozmetikçileri" adlı ilk kadın kabare grubunu kurdu. Bu grupta, yönetmenlik, oyunculuk ve söz yazarlığı yaptı. 1992-2007 yılları arasında Almanya'da turneler yaptı

2009 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Bahçemdeki Ayı" adlı oyunda başrol oyuncusu olarak rol aldı.

Sinemadaki ilk rolü, Hark Bohm'un yönetmenliğindeki 1988 yılı Alman yapımı Yasemin filminde oldu. 2001 yılında Buket Alakuş'un ödüllü filmi Anam'da başrol karakter "Anam" ile uluslararası üne sahip oldu. Daha sonra "Savannah","Kebab Connection" ve "Eine andere Liga (Başka Bir Lig)" sinema filmlerinde rol aldı.

Almanya'da "Die Familienanwältin (Aile Avukatı)", "Türkisch für Anfänger (Yeni Başlayanlar İçin Türkçe)", "Bölge 40", "SOKO Köln" dizilerinde bazen Arap, bazen Fars, bazen İtalyan kadın olarak rol aldı.

2007 yılında Yaşamın Kıyısında adlı Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60. Cannes Film Festivali, 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman filmi olarak Oscar Ödülleri'ne aday oldu.

Aldatmak Mualla kimdir? Behram’ın annesi geliyor! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Köse, Yaşamın Kıyısında filmindeki oynadığı "Yeter" karakteriyle 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ve 1. Yeşilçam Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini aldı.

Feo Aladağ yapımı "Die Fremde (Ayrılık)", "Mordkommission Istanbul (Boğazda Cinayet Masası)", "Tatort (Olay Yeri)'da Mehmet Kurtuluş ve Erol Sander ile oynadı.

2009'da Semir Aslanyürek'in yazdığı ve yönettiği "7 Avlu", 2011'de Murat Saraçoğlu'nun yönettiği "72. Koğuş", 2012'de Züli Aladağ'ın yönettiği "300 Worte Deutsch (300 Almanca Kelime)", 2013'te Kutluğ Ataman'ın yönettiği "Kuzu" ve Erhan Güleryüz'in yazdığı, yönettiği, oynadığı ve bestesini yaptığı "İçimde Akan Nehir" adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Nursel Köse 2013 yılında "Enkaz" adlı kısa filmi yazdı ve yönetti.

Nursel Köse'nin radyo tiyatroları 1997-2009 yılları arasında Westdeutscher Rundfunk WDR RADIO 5 tarafından üretildi.

Aldatmak Mualla kimdir? Behram’ın annesi geliyor! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

FİLMLERİNDEN BAZILARI
2007 Yaşamın Kıyısında
2009 7 Avlu
2011 Kardelen
72. Koğuş
2014 Kuzu
Kaçma Birader
2022 Dilberay
2023 Prestij Meselesi
Yakında Üçüncü Gün

DİZİLERİNDEN BAZILARI
Kavak Yelleri
Kartallar Yüksek Uçar
2008 Kalpsiz Adam
Kış Masalı
2010 Çok Güzel Hareketler Bunlar
2011-2012 Al Yazmalım
2012 Kötü Yol
2014-2017 Paramparça
2018-2019 Avlu
2019-2020 Güvercin
2021 Arıza
2021-2022 Üç Kuruş
2023- Aldatmak

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