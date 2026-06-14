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Giriş Tarihi: 14.06.2026 15:57

ALES/2 BAŞVURU EKRANI: ÖSYM ekranı ile ALES başvuruları hangi tarihte sona erecek, nasıl başvurulur?

ÖSYM'nin yayımladığı güncellenmiş sınav takvimiyle birlikte ALES/2 tarihleri netleşti. NATO Zirvesi kapsamında uygulanacak güvenlik ve ulaşım düzenlemeleri nedeniyle sınav takviminde değişikliğe gidilirken, adayların gözü yeni başvuru ve sınav tarihlerine çevrildi. İşte ALES/2 için belirlenen yeni tarih ve detaylar…

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ALES/2 BAŞVURU EKRANI: ÖSYM ekranı ile ALES başvuruları hangi tarihte sona erecek, nasıl başvurulur?

ALES/2 takviminde değişikliğe gidildi. ÖSYM tarafından yapılan güncellemede, NATO Zirvesi kapsamında uygulanacak güvenlik önlemleri nedeniyle sınav tarihi yeniden düzenlendi. Adaylar için başvuru süreci ve yeni sınav tarihi de duyuruldu. İşte ÖSYM takvimi ile ALES/2 son başvuru tarihi...

ALES/2 BAŞVURU EKRANI: ÖSYM ekranı ile ALES başvuruları hangi tarihte sona erecek, nasıl başvurulur?

ALES/2 BAŞVURULARI İÇİN SON GÜNLER

2026-ALES/2 başvuru süreci devam ediyor. 10 Haziran'da başlayan başvurular, 18 Haziran 2026 Perşembe günü sona erecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca işlemler, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabilecek.

Sınava dair tüm detaylar ve başvuru şartları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-ALES/2 Başvuru Kılavuzu içerisinde yer alıyor. Başvuru yapacak adayların kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

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ALES/2 BAŞVURU EKRANI: ÖSYM ekranı ile ALES başvuruları hangi tarihte sona erecek, nasıl başvurulur?

2026 ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026-ALES/2 sınav ücreti 1.200 TL olarak açıklandı.

Ödemeler; Akbank, QNB Finansbank, İş Bankası, Halkbank, ING Bank, Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Vakıf Katılım ve diğer anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM'leri ve internet/mobil bankacılık hizmetleri aracılığıyla yapılabilecek. Ayrıca ÖSYM'nin sanal ödeme sistemi üzerinden de ücret yatırılabilecek.

ALES/2 BAŞVURU EKRANI: ÖSYM ekranı ile ALES başvuruları hangi tarihte sona erecek, nasıl başvurulur?

ALES/2 SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikinci oturumu olan 2026-ALES/2, 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 BAŞVURU EKRANI: ÖSYM ekranı ile ALES başvuruları hangi tarihte sona erecek, nasıl başvurulur?

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