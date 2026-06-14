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ALES/2 BAŞVURU EKRANI: ÖSYM ekranı ile ALES başvuruları hangi tarihte sona erecek, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 15:57
ALES/2 BAŞVURU EKRANI: ÖSYM ekranı ile ALES başvuruları hangi tarihte sona erecek, nasıl başvurulur?
ÖSYM'nin yayımladığı güncellenmiş sınav takvimiyle birlikte ALES/2 tarihleri netleşti. NATO Zirvesi kapsamında uygulanacak güvenlik ve ulaşım düzenlemeleri nedeniyle sınav takviminde değişikliğe gidilirken, adayların gözü yeni başvuru ve sınav tarihlerine çevrildi. İşte ALES/2 için belirlenen yeni tarih ve detaylar…