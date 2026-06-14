ALES/2 BAŞVURU EKRANI: ÖSYM ekranı ile ALES başvuruları hangi tarihte sona erecek, nasıl başvurulur?

ALES/2 BAŞVURULARI İÇİN SON GÜNLER

2026-ALES/2 başvuru süreci devam ediyor. 10 Haziran'da başlayan başvurular, 18 Haziran 2026 Perşembe günü sona erecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca işlemler, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabilecek.

Sınava dair tüm detaylar ve başvuru şartları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-ALES/2 Başvuru Kılavuzu içerisinde yer alıyor. Başvuru yapacak adayların kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.