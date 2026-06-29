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Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:14

2026 ALES/2 ertelendi mi, neden ertelendi? ÖSYM ALES/2 tarihini açıkladı!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılacak adayların beklediği sınav takvimi güncellendi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla 26 Temmuz'da yapılması planlanan sınavın tarihi değiştirildi. Peki, ALES/2 ertelendi mi, neden ertelendi ve yeni sınav tarihi ne zaman soruları adayların gündeminde yer alıyor. İşte, 2026-ALES/2 sınav tarihine ilişkin son gelişmeler…

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2026 ALES/2 ertelendi mi, neden ertelendi? ÖSYM ALES/2 tarihini açıkladı!

ÖSYM, 2026 sınav takviminde güncellemeye gitti. ALES/2 sınavına katılmaya hazırlanan adaylar, sınav takviminde yaşanan değişikliğin ardından yeni tarihi yakından takip ediyor. Başvuru sürecini tamamlayan adayların gündeminde sınav tarihi, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih ve sonuç takvimi yer alıyor.

2026 ALES/2 ertelendi mi, neden ertelendi? ÖSYM ALES/2 tarihini açıkladı!

2026 ALES/2 ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM'nin ilk sınav takviminde 26 Temmuz 2026 Pazar günü yapılması planlanan ALES/2'nin tarihi değiştirildi. Güncel takvimle birlikte sınavın uygulanacağı yeni tarih belli oldu.

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2026 ALES/2 ertelendi mi, neden ertelendi? ÖSYM ALES/2 tarihini açıkladı!

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-ALES/2 sınavı, 2 Ağustos 2026 Pazar günü yapılacak.

Sınav, daha önce belirlenen 26 Temmuz tarihinden bir hafta sonra gerçekleştirilecek.

2026 ALES/2 ertelendi mi, neden ertelendi? ÖSYM ALES/2 tarihini açıkladı!

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026-ALES/2 sonuçları, 21 Ağustos 2026 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Adaylar, sınava girecekleri bina, salon ve sıra numarası bilgilerini ÖSYM AİS ekranından öğrenebilecek.

2026 ALES/2 ertelendi mi, neden ertelendi? ÖSYM ALES/2 tarihini açıkladı!

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?

ALES/2 başvuruları, 10-18 Haziran 2026 tarihleri arasında alındı. Geç başvuru işlemleri ise 25 Haziran 2026 tarihinde tamamlandı.

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