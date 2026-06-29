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2026 ALES/2 ertelendi mi, neden ertelendi? ÖSYM ALES/2 tarihini açıkladı!
Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:14
2026 ALES/2 ertelendi mi, neden ertelendi? ÖSYM ALES/2 tarihini açıkladı!
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılacak adayların beklediği sınav takvimi güncellendi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla 26 Temmuz'da yapılması planlanan sınavın tarihi değiştirildi. Peki, ALES/2 ertelendi mi, neden ertelendi ve yeni sınav tarihi ne zaman soruları adayların gündeminde yer alıyor. İşte, 2026-ALES/2 sınav tarihine ilişkin son gelişmeler…