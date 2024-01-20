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Giriş Tarihi: 20.01.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 12:49

ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Ali Talip Özdemir biyografisi ve siyasi kariyeri!

Ali Talip Özdemir biyografisi ve siyasi kariyeri merak edilip araştırılmaya başlandı. 1953 yılında Konya'da doğan Ali Talip Özdemir, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1991 yılında Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan kabinede Çevre Bakanı olarak görev yaptı. 1992 yılında yapılan yerel seçimlerde Bakırköy Belediye Başkanlığı'na seçilen Özdemir, başkanlık görevini iki dönem sürdürdü. Peki, Ali Talip Özdemir kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte hayatı…

ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Ali Talip Özdemir biyografisi ve siyasi kariyeri!

Yüksek lisans yaptığı dönemde siyasete ilgi duyan Ali Talip Özdemir, 1984 yılında yapılan yerel seçimlerde Konya-Ereğli Belediye Başkanı seçildi. 1987 genel seçimlerinde Konya Milletvekili olarak parlamentoya giren siyasi isim, ANAP Genel Başkan Yardımcılığı, Çevre Araştırma Komisyonu Başkanlığı, Çevre Bakanı Bakırköy Belediye Başkanlığı, Marmara ve Boğazlar Belediyeleri Birliği Başkanlığı görevlerini yürüttü. Peki, Ali Talip Özdemir kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte, Ali Talip Özdemir hayatı ve siyasi kariyeri…

ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Ali Talip Özdemir biyografisi ve siyasi kariyeri!

ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR?

1953 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Ali Talip Özdemir, ilk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1977 yılında Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans yapan Özdemir, 1987 yılında Makine Yüksek Mühendisi oldu.

Yüksek lisans yaptığı dönemde siyasete yakın ilgi duyan Ali Talip Özdemir, 1984 yılında yapılan yerel seçimlerde Konya-Ereğli'den Belediye Başkanı seçildi. İki dönem Ereğli Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Özdemir, 1987 genel seçimleri için bu görevinden ayrılarak, Konya Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Milletvekili olduktan sonra bir süre Turgut Özal döneminde ANAP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Ali Talip Özdemir, TBMM'de kurulan Çevre Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na getirildi.

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ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Ali Talip Özdemir biyografisi ve siyasi kariyeri!

1991 yılında Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan kabinede Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Ali Talip Özdemir, Çevre Bakanlığı'nın kurulmasıyla da ilk Çevre Bakanı unvanına sahip oldu. 1992 yılında yapılan ara yerel seçimlerde İstanbul - Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday olan ve seçilen Ali Talip Özdemir, iki dönem bu görevini sürdürdü.

Bakırköy Belediye Başkanlığı yanı sıra Marmara ve Boğazlar Belediyeleri Birliği Başkanlığı'nı da yürüten Ali Talip Özdemir, Basın ve Enformasyondan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

11 Ocak 2003 tarihinde yapılan Anavatan Partisi 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlık görevine seçildi.

ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Ali Talip Özdemir biyografisi ve siyasi kariyeri!
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ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Ali Talip Özdemir biyografisi ve siyasi kariyeri!
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