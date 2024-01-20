ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Ali Talip Özdemir biyografisi ve siyasi kariyeri!

1991 yılında Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan kabinede Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Ali Talip Özdemir, Çevre Bakanlığı'nın kurulmasıyla da ilk Çevre Bakanı unvanına sahip oldu. 1992 yılında yapılan ara yerel seçimlerde İstanbul - Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday olan ve seçilen Ali Talip Özdemir, iki dönem bu görevini sürdürdü.

Bakırköy Belediye Başkanlığı yanı sıra Marmara ve Boğazlar Belediyeleri Birliği Başkanlığı'nı da yürüten Ali Talip Özdemir, Basın ve Enformasyondan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

11 Ocak 2003 tarihinde yapılan Anavatan Partisi 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlık görevine seçildi.