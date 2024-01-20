ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Ali Talip Özdemir biyografisi ve siyasi kariyeri!

Giriş Tarihi: 20.01.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
12:49
Ali Talip Özdemir biyografisi ve siyasi kariyeri merak edilip araştırılmaya başlandı. 1953 yılında Konya'da doğan Ali Talip Özdemir, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1991 yılında Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan kabinede Çevre Bakanı olarak görev yaptı. 1992 yılında yapılan yerel seçimlerde Bakırköy Belediye Başkanlığı'na seçilen Özdemir, başkanlık görevini iki dönem sürdürdü. Peki, Ali Talip Özdemir kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte hayatı…