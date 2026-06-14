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Haberler Fotohaber Almanya - Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası E Grubu
Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 09:29

Almanya - Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası E Grubu

Almanya - Curaçao maçı ne zaman sorusu, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu mücadelelerinin başlamasıyla birlikte futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Turnuvanın favorilerinden Panzerler ile turnuvaya renk katan Karayip temsilcisinin bu kritik grup müsabakası, ekran başındaki futbolseverleri canlı yayında buluşturacak. Peki, grup maçı hangi kanalda?

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Almanya - Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası E Grubu

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvada grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürüyor. E Grubu'nda açılışı yapacak olan dev takımların taktik savaşı, gruptan çıkma stratejileri açısından büyük bir öneme sahip. Futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilen heyecan dolu doksan dakika, şifresiz ve naklen ekranlara gelecek. Almanya - Curaçao maçı saati ve canlı yayın kanalı takipçilerin radarında.

Almanya - Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası E Grubu

ALMANYA - CURAÇAO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası E Grubu ilk maçı kapsamında karşı karşıya gelecek olan Almanya ile Curaçao, futbol dünyasını ekran başına kilitleyecek. Bu tarihi müsabaka 14 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Houston'da yer alan dev kapalı stadyum NRG Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

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Almanya - Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası E Grubu

ALMANYA - CURAÇAO HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği bu uluslararası turnuvanın Türkiye'deki resmi yayıncısı TRT oldu. Almanya - Curaçao karşılaşması, 14 Haziran Pazar akşamı saat 20.00'den itibaren TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

Almanya - Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası E Grubu

DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇ TAKVİMİ

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu, sadece bu iki takımla sınırlı değil. Grupta ayrıca Afrika'nın güçlü temsilcisi Fildişi Sahili ve Güney Amerika'nın dinamik ekibi Ekvador yer alıyor. Grubun ikinci maçı 15 Haziran Pazartesi günü Fildişi Sahili ile Ekvador arasında oynanacak. Almanya, gruptaki bir sonraki maçında 20 Haziran'da Fildişi Sahili ile karşılaşırken, Curaçao ise aynı gün Ekvador karşısında puan arayacak.

Almanya - Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası E Grubu
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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