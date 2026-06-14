Almanya - Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası E Grubu

DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇ TAKVİMİ

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu, sadece bu iki takımla sınırlı değil. Grupta ayrıca Afrika'nın güçlü temsilcisi Fildişi Sahili ve Güney Amerika'nın dinamik ekibi Ekvador yer alıyor. Grubun ikinci maçı 15 Haziran Pazartesi günü Fildişi Sahili ile Ekvador arasında oynanacak. Almanya, gruptaki bir sonraki maçında 20 Haziran'da Fildişi Sahili ile karşılaşırken, Curaçao ise aynı gün Ekvador karşısında puan arayacak.