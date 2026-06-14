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Almanya - Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası E Grubu
Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 09:29
Almanya - Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası E Grubu
Almanya - Curaçao maçı ne zaman sorusu, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu mücadelelerinin başlamasıyla birlikte futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Turnuvanın favorilerinden Panzerler ile turnuvaya renk katan Karayip temsilcisinin bu kritik grup müsabakası, ekran başındaki futbolseverleri canlı yayında buluşturacak. Peki, grup maçı hangi kanalda?