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Haberler Fotohaber Almanya işçi alımı başvuru şartları 2023 son dakika: 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 16:48

Almanya işçi alımı başvuru şartları 2023 son dakika: 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?

Almanya işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, aranan meslekler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yurt dışında çalışmak isteyenlerin ilk adresi olan Almanya, iş gücü açığını kapatmak için harekete geçti. Avrupa ülkesi, bu amaç doğrultusunda yeni yasa tasarısı hazırladı. Dil bilme şartını ortadan kaldıracağı öngörülen tasarı ile iş bulma fırsatı artacak. Alman hükümetinin 2 milyon işçi alımı yapacağı belirtiliyor. Peki, Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte Almanya işçi alımı başvuru ekranı 2023 ve aranan meslekler...

Almanya işçi alımı başvuru şartları 2023 son dakika: 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?

Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı son dakika yanıt arıyor. Almanya'da Federal Meclis, sığınmacılar ve göçmenlerin ülkede iş bulmasını kolaylaştırmayı hedefleyen yeni göç yasasına ilişkin tasarı Haziran ayında kabul edilmişti. Aşamalı olarak yürürlüğe girecek olan düzenleme ile Avrupa ülkesine toplam 2 milyon işçi alımı yapılması bekleniyor. Öte yandan işe alım sürecinde dil şartının kaldırılabileceği de konuşulurken aranan meslekler ve şartlar merak ediliyor. Peki, Almanya işçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler, aranan meslekler hangileri? İşte, Almanya işçi alımı başvuru şartları, tarihleri ve aranan meslekler...

Almanya işçi alımı başvuru şartları 2023 son dakika: 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Almanya işçi alımı başvuruları için tarih açıklaması gelmedi. Bu konuda resmi bir açıklama yapılması halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

Almanya'nın yeni göç yasası Kasım 2023, Mart 2024 ve Haziran 2024'te olmak üzere üç aşamada yürürlüğe giriyor. Almanya'ya 2 milyon işçi göçüne ilişkin başvuruların Mart 2024'te alınmaya başlaması bekleniyor.

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Almanya işçi alımı başvuru şartları 2023 son dakika: 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Almanya işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yasa tasarısının içeriği ve hükümetin işçi alımı planları büyük bir ilgi uyandırdı.

Almanya'nın yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak, nitelikli göçmeler için puan sistemini de getiriyor.

Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor.

Almanya işçi alımı başvuru şartları 2023 son dakika: 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?

Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılması planlanıyor. İş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacağı ve vatandaşlık için gereken ikamet süresinin 8 yıldan 5'e düşeceği belirtiliyor.

Hükümet, yaz aylarında özellikle havalimanlarında yaşanan sıkıntının ardından Türkiye ve Balkan ülkelerinden işçi alımına onay vermişti.

Almanya işçi alımı başvuru şartları 2023 son dakika: 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?

Tasarıya göre şans kartı kişilerin diğer sosyal faktörlerinden çok meslekli yeterliliğine bakacak. AB üyesi olmayan bir ülkeden biri, yeni bir puan sisteminde en az 6 puan alırsa şans kartını alabilmeye hak kazanıyor olacak.

Tagesspiegel'in aktardığına göre, bir kişinin belirli bir mesleki yeterliliği varsa 4 puan, iyi derecede Almanca bilgisi veya en az üç yıllık ilgili mesleki deneyimi varsa da 3 puan kazanabilecek.

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