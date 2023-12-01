Almanya işçi alımı başvuru şartları 2023 son dakika: 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?

Almanya işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, aranan meslekler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yurt dışında çalışmak isteyenlerin ilk adresi olan Almanya, iş gücü açığını kapatmak için harekete geçti. Avrupa ülkesi, bu amaç doğrultusunda yeni yasa tasarısı hazırladı. Dil bilme şartını ortadan kaldıracağı öngörülen tasarı ile iş bulma fırsatı artacak. Alman hükümetinin 2 milyon işçi alımı yapacağı belirtiliyor. Peki, Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte Almanya işçi alımı başvuru ekranı 2023 ve aranan meslekler...