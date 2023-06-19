Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok, final mi yaptı?

TRT 1 ekranlarının Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşturduğu Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Barış Arduç ve Kayra Zabcı'yı başrollerde buluşturan tarihi yapımın bu akşam 60. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü TRT 1 yayın akışı Pazartesi listesinde yer almadı. Hal böyle olunca Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok, bitti mi, final mi yaptı soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt başladı. Tüm bu soruların tanıtı 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı ile ortaya çıktı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, final mi yaptı? İşte, ayrıntılı bilgiler…