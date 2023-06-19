Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok, final mi yaptı?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu soruları yanıt arıyor. Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı'nın yanı sıra kadrosunda Sarp Levendoğlu, Özgür Çevik gibi isimlerin yer aldığı tarihi dizi 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı Pazartesi listesinde yer almadı. Bu noktada Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. 61. Bölümde final yapacağı konuşulan yapımın sıkı takipçileri yeni bölüm tarihi için gözlerini kanal ve yapımdan gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yeni bölüm neden yok, final mi yaptı, bitti mi? İşte, 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı ve tüm bu soruların cevabı haberimizde…