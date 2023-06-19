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Haberler Fotohaber Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok, final mi yaptı?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 18:33

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok, final mi yaptı?

TRT 1 ekranlarının Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşturduğu Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Barış Arduç ve Kayra Zabcı'yı başrollerde buluşturan tarihi yapımın bu akşam 60. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü TRT 1 yayın akışı Pazartesi listesinde yer almadı. Hal böyle olunca Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok, bitti mi, final mi yaptı soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt başladı. Tüm bu soruların tanıtı 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı ile ortaya çıktı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, final mi yaptı? İşte, ayrıntılı bilgiler…

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu soruları yanıt arıyor. Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı'nın yanı sıra kadrosunda Sarp Levendoğlu, Özgür Çevik gibi isimlerin yer aldığı tarihi dizi 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı Pazartesi listesinde yer almadı. Bu noktada Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. 61. Bölümde final yapacağı konuşulan yapımın sıkı takipçileri yeni bölüm tarihi için gözlerini kanal ve yapımdan gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yeni bölüm neden yok, final mi yaptı, bitti mi? İşte, 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı ve tüm bu soruların cevabı haberimizde…

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı listesine göre Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Akışa göre saat 20.00'de Yeşil Deniz Milenyum adlı dizi izleyicilerle buluşacak. Ardından saat 21.45'te UEFA EURO Elemeleri Türkiye Galler maçı canlı olarak ekranlara gelecek.

Bu nedenle Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bu hafta yayınlanması gereken 60. bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin 60. Bölümünün önümüzdeki hafta Pazartesi yayınlanması bekleniyor.

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı

Dizinin diğer bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https://www.trt1.com.tr/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 19 HAZİRAN 2023

16.30 Diriliş Ertuğrul

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yeşil Deniz Milenyum

21.45 UEFA EURO Elemeleri Türkiye Galler

23.45 Alparslan Büyük Selçuklu (Tekrar)

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