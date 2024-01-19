Giriş Tarihi: 19.01.2024 09:21
Alper Gezeravcı kimdir, nereli, evli mi, kaç yaşında? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın hayatı, ailesi ve mesleği
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna başladı. Türkiye saati ile 19 Ocak 00.49'da ateşlenen roketle 36 saatlik yolculuk sonrası Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) varacak ekip, ilk mesajlarını yayımladı. Günlerdir gündemden düşmeyen Alper Gezeravcı kimdir sorusu onu hayatı, ailesi, kariyeri ve mesleği özelinde cevaplanıyor. 'İstikbal Göklerdedir' diyerek ilk mesajını gönderen uzay yolcusu Milli Uzay Programı kapsamında ilk adımı atıyor. Peki; Alper Gezeravcı nereli, evli mi, eşi kim, kaç yaşında? İşte, biyografisine dair merak edilenler...