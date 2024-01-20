Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Alper Gezeravcı kimdir, nereli? Uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak?
Giriş Tarihi: 20.01.2024 21:03 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 21:09

Alper Gezeravcı kimdir, nereli? Uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak?

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı avcı 19 Ocak'ta 00.49'da uzaya fırlatıldı. Bugün 20 Ocak itibarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yaptı. Türkiye'nin tarihine geçen, gündemden düşmeyen ilk Türk astronotumuz ve Milli Uzay Programı araştırmaları başladı. İlk mesajını "İstikbal göklerdedir." diyerek veren astronot bugün ulaştığı uzay istasyonunda da aynı mesajı verdi. Peki, İlk astronotumuz Alper Gezeravcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak? İşte Alper Gezeravcı ve uzay programı hakkında ayrıntılar.

Alper Gezeravcı kimdir, nereli? Uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak?

Alper Gezeravcı ve uzay yolculuğu günlerdir en çok takip edilenler arasında yerini aldı. Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren astronotumuz yolculuğunda ülkemiz adına ve insanlık adına birçok önemli deneyler gerçekleştirecek. İşte F-16 pilotu ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ve uzay programı

Alper Gezeravcı kimdir, nereli? Uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak?

ALPER GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCULUĞU BAŞLADI!

Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, 19 Ocak'ta Türkiye saati ile 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonun'da bulunan Expedition 70 tarafından karşılandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alper Gezeravcı kimdir, nereli? Uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak?

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

lk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 1979'da Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye'nin farklı illerinde yaşadı.
İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Alper Gezeravcı kimdir, nereli? Uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak?

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk yaptı.Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı. Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol uçuşları öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumluydu.

Alper Gezeravcı kimdir, nereli? Uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak?

ALPER GEZERAVCI UZAYDA NE YAPACAK?

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor.

Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e (LZ-1) iniş yapacağı belirtildi. SpaceX'ten yapılan açıklamada, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu mürettebatın uzayda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştireceği kaydedildi.

SON DAKİKA