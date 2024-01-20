Giriş Tarihi: 20.01.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
21:09
Alper Gezeravcı kimdir, nereli? Uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak?
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı avcı 19 Ocak'ta 00.49'da uzaya fırlatıldı. Bugün 20 Ocak itibarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yaptı. Türkiye'nin tarihine geçen, gündemden düşmeyen ilk Türk astronotumuz ve Milli Uzay Programı araştırmaları başladı. İlk mesajını "İstikbal göklerdedir." diyerek veren astronot bugün ulaştığı uzay istasyonunda da aynı mesajı verdi. Peki, İlk astronotumuz Alper Gezeravcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak? İşte Alper Gezeravcı ve uzay programı hakkında ayrıntılar.