Altı Üstü İstanbul 3.bölüm fragmanı izle: "Yangın oğlum bu sıçramayacak mı sandın?" Altı Üstü İstanbul fragmanı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 2. BÖLÜM ÖZETİ

Galip'in Emir'e yaptığı transfer teklifi mahallede bomba etkisi yaratır. Ancak futbolu bırakmaya karar veren Emir'i yeniden sahalara döndürmek hiç kolay olmayacaktır. Hasan, Sado, Mert ve Melek, onun bu fırsatı kaçırmaması için uğraşırken, Uzay ise Emir'in takıma katılmasını engellemek için her yolu denemeye hazırdır.

Uzay kendi hayatını riske atacak hamleler yapıyordur. Artık gözünü karartmıştır. Ama en büyük hamlesini sona saklamıştır.