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Haberler Fotohaber Altı Üstü İstanbul 3.bölüm fragmanı izle: "Yangın oğlum bu sıçramayacak mı sandın?" Altı Üstü İstanbul fragmanı
Giriş Tarihi: 23.06.2026 00:06

Altı Üstü İstanbul 3.bölüm fragmanı izle: "Yangın oğlum bu sıçramayacak mı sandın?" Altı Üstü İstanbul fragmanı

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümleriyle izleyicilerin dikkatini çeken yeni dizi "Altı Üstü İstanbul", 2. bölümünün yayınlanmasının ardından da gündem olmaya devam ediyor. Böylece "Altı Üstü İstanbul 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu arama motorlarında ön plana çıktı. 2.bölümde yaşanan gelişmelerin devamında neler olacağını merak ederken, gözler yeni bölüm tanıtımına çevrildi.

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Altı Üstü İstanbul 3.bölüm fragmanı izle: Yangın oğlum bu sıçramayacak mı sandın? Altı Üstü İstanbul fragmanı

Televizyon ekranlarının yeni iddialı dizisi "Altı Üstü İstanbul", her hafta pazartesi günü ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya başladı. Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen, hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi izleyicilerin yakın takibinde yer aldı. Altı Üstü İstanbul 3. bölüm fragmanına ilişkin gelişmeler ön plana çıktı.

Altı Üstü İstanbul 3.bölüm fragmanı izle: Yangın oğlum bu sıçramayacak mı sandın? Altı Üstü İstanbul fragmanı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 3.BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Altı Üstü İstanbul ikinci bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Dizinin 3.bölüm fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/alti-ustu-istanbul

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Altı Üstü İstanbul 3.bölüm fragmanı izle: Yangın oğlum bu sıçramayacak mı sandın? Altı Üstü İstanbul fragmanı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 2. BÖLÜM ÖZETİ

Galip'in Emir'e yaptığı transfer teklifi mahallede bomba etkisi yaratır. Ancak futbolu bırakmaya karar veren Emir'i yeniden sahalara döndürmek hiç kolay olmayacaktır. Hasan, Sado, Mert ve Melek, onun bu fırsatı kaçırmaması için uğraşırken, Uzay ise Emir'in takıma katılmasını engellemek için her yolu denemeye hazırdır.

Uzay kendi hayatını riske atacak hamleler yapıyordur. Artık gözünü karartmıştır. Ama en büyük hamlesini sona saklamıştır.

Altı Üstü İstanbul 3.bölüm fragmanı izle: Yangın oğlum bu sıçramayacak mı sandın? Altı Üstü İstanbul fragmanı

Emir ve Naz'ın hayatı tehlikededir ve tüm mahalle onları kurtarmaya çalışırken bu tehlikenin sonu başka sırların da gün yüzüne çıkmasına sebep olur. Fahriye geçmişinden birisiyle karşılaşır. Ancak tek ortaya çıkan sır da bu olmayacaktır.

Emir'in öğreneceği bir gerçek başta onu ve sonra onu yalnız bırakmayacak olan Ziyankar'ı harekete geçirir. Artık hamle yapma sırası Emir'dedir. Bu defa korkması gereken kişi Uzay ve Galip'tir...

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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